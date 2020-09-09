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    Mardin'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu

    Mardin'de ev karantinasında olan Kovid-19 hastalarına bileklik: Çıkarana 3150 lira para cezası

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    Türkiye
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    Mardin’de koronavirüs nedeni ile evlerinde karantinada olan hastalara tek kullanımlık bileklik takılmasına karar verildi. Hastaların bilekliği çıkartmaları durumunda idari para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

    Mardin'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında topladı.

    Toplantıda koronavirüs tedavisi ve takip süreci evlerinde devam eden vatandaşlara tek kullanımlık bileklik takılması, bilekliklerini çıkartan hastalara uygulanacak idari para cezasının mülki amir onayıyla verileceği ve denetimlerde tedbirlerin 3 kez ihlali halinde 1 gün, 4 gün ihlali halinde ise 3 gün faaliyet durdurma cezası verileceği kaydedildi.

    Bileklikler tek kullanımlık

    Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden korona virüs pozitif hastalarımız ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da valiliğimiz denetim ekipleri tarafından tek kullanımlık hasta bilekliği takılmasına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezasının mülki amir onayıyla uygulanmasına, denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacaktır. Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir. Hemen giderilebilir nitelikte, anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için 3. ihlalde 1 gün, 4. ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecektir. Tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilik ile koordineli olarak kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

    Etiketler:
    Kovid-19, Para cezası, Karantina, Ev, Mardin
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