Maskesiz yakalandı: 'Keşke kaçsaydım, hata ettim, siz beni yakalayamazdınız'

Koronavirüsle mücadele kapsamında uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. Maske takmayan bir vatandaş, nüfus cüzdanı isteyen polise, "Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazdınız. En fazla sıkardınız" dedi.

Meral Yıldız’ın Habertürk'te yer alan haberine göre, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı belirtildi.

Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise 900 lira idari para cezası kesiliyor. Van Valiliği tarafından duyurulan kararla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takma konusunda vatandaşları birebir uyardı.

Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalarla şaşırttı.

Ceza kesildikten sonra konuşan vatandaş, polisin maske takmayana ceza kesmekle iyi yaptığını savundu. Kendisinin de ceza yememek içinde polisten kaçmayı düşündüğünü ifade eden vatandaş, "Hak ediyoruz. Salgın bu kadar yayılmışsa takmamız lazım. Abime bir konu izah etmeye çalışıyordum. O yüzden maske takmadım. Cezadan kurtulmak için öyle bir kaçardım ki, her türlü giderdim. Çünkü ben çobanlık yapıyorum. Keşke kaçsaydım. En fazla sıkardınız" dedi.

Polis ekipleri, gün boyu hem sosyal mesafe hem de maske takma konusunda denetimlerini sürdürecek.