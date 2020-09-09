Motorinde bir indirim daha

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidildi. Dün yapılan indirimle birlikte 2 gün içerisinde motorinin litre fiyatındaki düşüş 38 kuruş oldu.

Motorinin litre fiyatında 17 kuruş indirime gidildi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle motorinin litre fiyatı; Ankara'da 5,95 liradan 5,78 liraya; İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya; İzmir'de ise 5,99 liradan 5,82 liraya düşecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



10/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 17 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 9, 2020

​Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak motorine dün de 21 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.