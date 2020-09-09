Gamaleya Merkezi, İtalyan bilim insanlarının Sputnik V aşısıyla ilgili iddialarını reddetti

Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, bu aşıyla ilgili dünyanın en saygın bilim dergilerinden The Lancet'te yayınlanan istatistik verilerinin yanlış olduğuna dair iddiaları yalanladı.

İtalya'da yayın yapan Cattivi Scienziati haber sitesi, 19 bilim insanının tekrarlayan veri kalıpları nedeniyle Sputnik V'yle iligli araştırmalara güvenmediklerini belirttikleri bir yazıya yer vermişti.

Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov, Kommersant'a yaptığı açıklamada 19 bilim insanı tarafından ortaya atılan teze karşı çıktı.

Logunov, "Yayınlanan veriler güvenilir ve doğru olmakla birlikte The Lancet'in beş eleştirmeni tarafından incelendi ve klinik protokolün tamamı derginin editoryal ekibine sunuldu. Biz, İtalyan uzmanların beğenmesi gerekenleri değil, elde ettiğimiz verileri sunduk" dedi.

The Lancet'te yayınlanan makalede yabancı uzmanların yönelttiği eleştirilere yanıt verilirken uzun zamandır beklenen bir konuya da açıklık getirilmişti: "Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı, hastalıkla mücadelede etkili olmasının yanı sıra güvenli de."