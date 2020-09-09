Bakan Koca'dan, sosyal mesafeli sohbet eden 2 vatandaşa teşekkür

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim. pic.twitter.com/NTFyZ3eJDD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2020
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