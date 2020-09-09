Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel tahliye edildi

'Devlet sırlarına karşı suçlar' ve 'MİT Kanununa muhalefet' iddialarıyla haklarında 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istenen gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser, Erk Acarer ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün 10.30’da İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşma öncesi mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tahliyesine karar verdi.

Gazeteciler, kararın ardından cezaevinden tahliye oldu.

​Pehlivan, ilk yaptığı açıklamada "Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gazeteciliğe, aynen bıraktığımız gibi adil bir gelecek için yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Pehlivan'dan tahliye sonrası ilk açıklama: "Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı https://t.co/wRete6JIzh pic.twitter.com/PdiFhb7vrB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 9, 2020

​Ağırel ise, açıklamasında "Bu davada suçlu yok. Gazeteciliğe aynen devam edeceğim" dedi.