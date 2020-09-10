'Cübbeli Ahmet''ten Fatih Nurullah açıklaması

CNN Türk'teki programda Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki dergâhında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban ile ilgili de açıklamada bulunan 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü "Ben çok itikatlı bir insanım, hürmet ederim. Ama tabii sonradan bana telefon geliyor, bu kişi kızımızı istiyor vs. bu gibi şeyler olunca kefil olamazsın araştırman lazım kimdir, nedir diye. Böyle birkaç olay yaşadım. Bu Nurullah gibi 3 sene önce birini deşifre ettim. Bayağı deşifre ettiklerim oldu. Benim kadar risk alan yok. Artık maldır, candır, ırzdır, böyle şeyler gördüğüm zaman söylüyorum kendime mecbur hissediyorum. Benim tarikatım var, ben Mahmut Efendi'ye bağlıyım ama ben tarikat lideri değilim. Hiçbir vekilliğim de yok. Hoca efendi bana 'sen ilimle uğraş evladım' dedi." ifadelerini kullandı.