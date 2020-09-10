Prof. Dr. Müftüoğlu: 'Salgın kontrolden çıktı' diyen hocalarımız gerçekten haklı olabilir mi?

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, çeşitli uzmanların vaka sayısındaki artışa dikkat çektiğini hatırlatarak "İtiraf edeyim ki ekranlarda her akşam o turkuvaz rengi zeminde önümüze konan yeni rakamlar sadece canımı sıkmıyor, içimi de yakıyor. Rakamlardaki hızlı artış trendi sadece beni değil, hepimizi de derinden yaralıyor. 40 yıllık bir hekim olarak beni en çok da 'ağır vaka sayıları'ndaki o hızlı ve inatçı artış üzüyor, düşündürüyor. Dikkatinize sunarım: Temmuz ortalarında 600-700 civarında olan ağır vaka sayılarımız son günlerde 1200’lü rakamları test etmeye başladı. Bu son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması, düşünülmesi gereken bir ayrıntıdır" dedi.

'Ağır vaka artışı çok ürkütücü' başlıklı yazısında Müftüoğlu, "Pandemide 1’inci devreyi başarıyla tamamlamışken, 2’nci devredeki bu kötü performansı nasıl açıklayabiliriz? Nasıl içimize sindirebiliriz? Tamam, AVM’leri erken açtık. Tamam, yeni normale fazlaca hızlı girdik, çok hızlı normalleştik. Tamam, virüsü sanki 'Çekti gitti!' farz etme yanlışı yaptık. Tamam da sadece bu yanlışları her akşam ekranlarda tekrarlayıp durmak bize ne kazandıracak? Neden çözümler tartışılmaz? Anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, "9. Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel’in 'Arkamıza bakarak önümüzü göremeyiz' şeklinde özetlediği o muhteşem görüşten neden, niçin vazgeçtik? Neden 'Niye böyle olduk, bu hale nasıl geldik?' sorusu kadar, 'İçine düştüğümüz bu tehlikeli çukurdan nasıl daha süratli ve daha az zayiatla çıkabiliriz?' sorusuna da odaklanmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu,“Salgın kontrolden çıktı!' diyen hocalarımız gerçekten haklı olabilirler mi? Eğer durum öyleyse ne yapacağımızı, işin içinden nasıl çıkacağımızı da madde madde açıklayamazlar mı?" ifadesini kullandı.