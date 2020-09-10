Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk: İdam cezasını geri getirmek çağdaş Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, bugünkü yazısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeniden gündeme getirdiği idam cezasına değindi.

Bayer, yazısında Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün konuyla ilgili görüşlerine de yer verdi. Yazıya göre Türk, idam cezasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"İdam cezasını geri getirmek, çağdaş Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamaz. Bu, Türk hukukunda bugüne kadarki gelişmelere ters düştüğü gibi, Türkiye’yi başta üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkeleri olmak üzere idam cezasını kaldırmış olan devletler arasında yalnızlaştırır, üye olmak istediği AB ülkeleri yönünden Türkiye’ye karşı yeni bir ret bahanesi yaratır."