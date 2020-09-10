SES: Bugün filyasyonda kaportacı çalıştırıyor olabilirsiniz ama entübeyi kaportacı yapamaz

Ankara'da günlük vaka sayısının 2 bin ile 2.500 arasında olduğunu, filyasyon kapsamında günlük 7.500 ile 10 bin arasında kişiyle ilgilenildiğini söyleyen SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, "Bugün filyasyonda kaportacıyı çalıştırıyor olabilirsiniz ama yarın yoğun bakımlarda kaportacıyı çalıştıramazsınız. Entübeyi kaportacı yapamaz" dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Türkiye'de Kovid-19 vakasının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Ankara'da, karantina altındakilerle ilgilenen ve temaslı takibi yapan filyasyon ekiplerinde işçi, kaportacı ve hizmetli gibi teknik alanlarda çalışan kişiler görevlendirildi.

Ankara'da günlük pozitif vaka sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılardan fazla olduğunu, filyasyon ekiplerinin günlük 2 bin 500 civarındaki pozitif vakaların temasta bulunduğu 7 bin 500-10 bin arasında kişiye hizmet verdiğini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya'ya göre filyasyon süreci de işlemez hale geldi.

'Filyasyon süreci kapsamında evde tedavi patlamış durumda'

Yalçınkaya, "15 gün önce Ankara’da hastanelerde vaka sayıları patlamıştı. Şimdi filyasyon süreci kapsamında evde tedavi patlamış durumda" dedi.

Ankara genelinde her gün için 2 bin ile 2 bin 500 aralığında pozitif vaka sayısı olduğunu, her pozitif kişinin 3-4 kişiyle temaslı olduğu düşünüldüğünde 7 bin 500 ile 10 bin arasında kişinin filyasyon kapsamına girdiğini belirten Yalçınkaya, "Ankara’da idari birimler yürüttükleri sağlık hizmetlerini bırakarak filyasyonda görevlendiriliyor. Öyle ki 60 yaşın üzerindeki sağlık personeli bile var görevliler arasında. Son iki gündür iş iyice çığırından çıktı. Sağlık Bakanlığı merkez binadan bin 400’e yakın personeli görevlendirdi. Yine Ankara Sağlık Müdürlüğü’nün idari birimlerinden yüzlerce arkadaş filyasyon kapsamında görevlendirildi. Son iki günde araç sıkıntısı da baş göstermeye başladı” diye konuştu.

'Sağlık Bakanlığı 16 saat çalıştırdığı insanlara yemek veremeyecek durumda'

Vaka sayılarındaki artışın önüne geçilemediği süreçte filyasyonda çalışan kişilerin 16 ile 18 saat arasında çalıştıklarını söyleyen Yalçınkaya, "Çalışanlar artık o kadar yoruldu ki itirazlar yükselince iki vardiyaya çevirmek zorunda kaldılar. Şu an 08.00- 15.00 ile 15.00-23.00 arasında iki vardiya şeklinde çalışılıyor. Vardiya sonrası da arkadaşlarımızın çalışmaları talep ediliyor” dedi.

Filyasyon ekiplerinde görevlendirmenin bir standardının olmadığını, bir ay ile dört ay sürelerde değişen görevlendirmelerin yapılabildiğini belirten Yalçınkaya, filyasyonda görevli kişilerin çalışma şartlarına dair şunları söyledi:

'Atölyeci, kaportacı insanlar riske atılıyor'

"Servis, yemek ücretlerinin ve servis haklarının gasp edildiği bir dönemde bunlara yönelik bir talep dile getirildiğinde, ‘Pandemi acil durum’ vurgusuyla bu talepler de geri çevriliyor. Bu filyasyon ekipleri toplum sağlığı açısından bulaş odağı durumunda. Öyle ki bu arkadaşların servisleri yok ve normal toplu taşıma araçlarıyla belediyenin sağladığı taziye çadırının altında görevlerini bekliyorlar. Önlüklerini değiştirecek ortam olmadığı için önlükleriyle işe gidip geliyorlar. Yemek yeme imkanları olmuyor çünkü o önlüklerle lokantalara gidemiyorlar. Bazı lokal ilçelerde belediyelerin sunduğu kumanyalar var. Ekmek arası kaşar ve salam, meyve suyu veriyorlar. Sağlık Bakanlığı 16 saat çalıştırdığı insanlara yemek veremeyecek durumda. Filyasyon ekiplerinde N95 maske sıkıntısı var. Bu maske verilmiyor. Son dönemde sahaya çıkan teknik personel ve idari personel arkadaşların bu işlemlerle ilgisi yok. Bu arkadaşlar sağlıkçı olmadıkları için sürece de hakim değiller. Maske takmayı, sürüntü nasıl alınırı bilmezler. Bunun eğitimi de verilmedi bu insanlara. Bu arkadaşları buralara görevlendirmek hangi koruyucu ekipmanı verirseniz verin onları riske atmaktır.”

Hastanede Kovid-19 pozitif olduğunu öğrenen hastaların toplu taşıma araçlarıyla evlerine gidip geldiğini, bunu engellemek adına adım atılmadığını belirten Yalçınkaya’ya göre sağlık sistemleri mevcut talebi karşıladığı oranda iyi olarak nitelenebilir.

"Kaportacı dediğimiz arkadaşın filyasyona gitmesinin nedeni talebin patlaması” diyen Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir günde 7 bin 500 -10 bin arasında kişiye filyasyonun sürdürülebilmesi mümkün değil. Avrupa’nın pandeminin ilk döneminde yaşadığı kaos da bu yüzdendi. Avrupa’daki sağlık hizmetleri, kişi başına düşen yatak kapasitesi bizden çok çok daha iyi. Ama onların talep arz dengesi şaştı. Biz onların pandeminin ilk başında yaşadığı talep arz dengesinin şaşmasını bugün yaşıyoruz. Arkadaşlar 7 bin 500- 10 bin arası günlük takip yapıyor ertesi gün tekrardan aynı sayılarda insanlara ulaşmaya çalışıyor. Bir savaş olduğu söyleniyor ve bir cephesinde sağlık emekçisi var. Karşı taraftaki 7 bin 500 kişi her gün yenileniyor ama sağlık emekçileri yenilenmiyor, hep aynı kalıyor. Atölyeci, kaportacı insanlar riske atılıyor. Sağlık personeli sayısını arttırın neyi bekliyoruz? İdarecilerin tek kaygıları vaka ve ölümleri önlemek değil bunların sayılarını gizlemek.”

Yalçınkaya, "Bugün filyasyonda kaportacıyı çalıştırıyor olabilirsiniz ama yarın yoğun bakımlarda kaportacıyı çalıştıramazsınız. Entübeyi kaportacı yapamaz. Kaportacıyı filyasyona göndererek bir şeyleri kurtarıyor görünebilirsiniz ama gelecekte bunu kurtaramazsınız" diye konuştu.