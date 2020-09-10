Kayıt
12:17 10 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    SES: Bugün filyasyonda kaportacı çalıştırıyor olabilirsiniz ama entübeyi kaportacı yapamaz

    © İHA / ALPARSLAN ÖTÜKEN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104217/73/1042177373_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_3c61d37fa76175e3ac3158844ea93b88.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009101042815665-ses-bugun-filyasyonda-kaportaci-calistiriyor-olabilirsiniz-ama-entubeyi-kaportaci-yapamaz/

    Ankara'da günlük vaka sayısının 2 bin ile 2.500 arasında olduğunu, filyasyon kapsamında günlük 7.500 ile 10 bin arasında kişiyle ilgilenildiğini söyleyen SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, "Bugün filyasyonda kaportacıyı çalıştırıyor olabilirsiniz ama yarın yoğun bakımlarda kaportacıyı çalıştıramazsınız. Entübeyi kaportacı yapamaz" dedi.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Türkiye'de Kovid-19 vakasının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Ankara'da, karantina altındakilerle ilgilenen ve temaslı takibi yapan filyasyon ekiplerinde işçi, kaportacı ve hizmetli gibi teknik alanlarda çalışan kişiler görevlendirildi.

    Ankara'da günlük pozitif vaka sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılardan fazla olduğunu, filyasyon ekiplerinin günlük 2 bin 500 civarındaki pozitif vakaların temasta bulunduğu 7 bin 500-10 bin arasında kişiye hizmet verdiğini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya'ya göre filyasyon süreci de işlemez hale geldi.

    'Filyasyon süreci kapsamında evde tedavi patlamış durumda'

    Yalçınkaya, "15 gün önce Ankara’da hastanelerde vaka sayıları patlamıştı. Şimdi filyasyon süreci kapsamında evde tedavi patlamış durumda" dedi.

    Ankara genelinde her gün için 2 bin ile 2 bin 500 aralığında pozitif vaka sayısı olduğunu, her pozitif kişinin 3-4 kişiyle temaslı olduğu düşünüldüğünde 7 bin 500 ile 10 bin arasında kişinin filyasyon kapsamına girdiğini belirten Yalçınkaya, "Ankara’da idari birimler yürüttükleri sağlık hizmetlerini bırakarak filyasyonda görevlendiriliyor. Öyle ki 60 yaşın üzerindeki sağlık personeli bile var görevliler arasında. Son iki gündür iş iyice çığırından çıktı. Sağlık Bakanlığı merkez binadan bin 400’e yakın personeli görevlendirdi. Yine Ankara Sağlık Müdürlüğü’nün idari birimlerinden yüzlerce arkadaş filyasyon kapsamında görevlendirildi. Son iki günde araç sıkıntısı da baş göstermeye başladı” diye konuştu.

    'Sağlık Bakanlığı 16 saat çalıştırdığı insanlara yemek veremeyecek durumda'

    Vaka sayılarındaki artışın önüne geçilemediği süreçte filyasyonda çalışan kişilerin 16 ile 18 saat arasında çalıştıklarını söyleyen Yalçınkaya, "Çalışanlar artık o kadar yoruldu ki itirazlar yükselince iki vardiyaya çevirmek zorunda kaldılar. Şu an 08.00- 15.00 ile 15.00-23.00 arasında iki vardiya şeklinde çalışılıyor. Vardiya sonrası da arkadaşlarımızın çalışmaları talep ediliyor” dedi.

    Filyasyon ekiplerinde görevlendirmenin bir standardının olmadığını, bir ay ile dört ay sürelerde değişen görevlendirmelerin yapılabildiğini belirten Yalçınkaya, filyasyonda görevli kişilerin çalışma şartlarına dair şunları söyledi:

    Twitter
    CHP'li Adıgüzel: Koronavirüs kaynaklı gerçek ölüm sayısı 23 bin, Sağlık Bakanı bu işleri artık bırakmalıdır
    "Servis, yemek ücretlerinin ve servis haklarının gasp edildiği bir dönemde bunlara yönelik bir talep dile getirildiğinde, ‘Pandemi acil durum’ vurgusuyla bu talepler de geri çevriliyor. Bu filyasyon ekipleri toplum sağlığı açısından bulaş odağı durumunda. Öyle ki bu arkadaşların servisleri yok ve normal toplu taşıma araçlarıyla belediyenin sağladığı taziye çadırının altında görevlerini bekliyorlar. Önlüklerini değiştirecek ortam olmadığı için önlükleriyle işe gidip geliyorlar. Yemek yeme imkanları olmuyor çünkü o önlüklerle lokantalara gidemiyorlar. Bazı lokal ilçelerde belediyelerin sunduğu kumanyalar var. Ekmek arası kaşar ve salam, meyve suyu veriyorlar. Sağlık Bakanlığı 16 saat çalıştırdığı insanlara yemek veremeyecek durumda. Filyasyon ekiplerinde N95 maske sıkıntısı var. Bu maske verilmiyor. Son dönemde sahaya çıkan teknik personel ve idari personel arkadaşların bu işlemlerle ilgisi yok. Bu arkadaşlar sağlıkçı olmadıkları için sürece de hakim değiller. Maske takmayı, sürüntü nasıl alınırı bilmezler. Bunun eğitimi de verilmedi bu insanlara. Bu arkadaşları buralara görevlendirmek hangi koruyucu ekipmanı verirseniz verin onları riske atmaktır.”

    'Atölyeci, kaportacı insanlar  riske atılıyor'

    Hastanede Kovid-19 pozitif olduğunu öğrenen hastaların toplu taşıma araçlarıyla evlerine gidip geldiğini, bunu engellemek adına adım atılmadığını belirten Yalçınkaya’ya göre sağlık sistemleri mevcut talebi karşıladığı oranda iyi olarak nitelenebilir.

    Filyasyon - koronavirüs
    © AA /
    CHP'li Emir: Filyasyon ekipleri yetmediği için çaycı, temizlik görevlisi gibi çalışanlar filyasyon ekiplerine koyuluyor
    "Kaportacı dediğimiz arkadaşın filyasyona gitmesinin nedeni talebin patlaması” diyen Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir günde 7 bin 500 -10 bin arasında kişiye filyasyonun sürdürülebilmesi mümkün değil. Avrupa’nın pandeminin ilk döneminde yaşadığı kaos da bu yüzdendi. Avrupa’daki sağlık hizmetleri, kişi başına düşen yatak kapasitesi bizden çok çok daha iyi. Ama onların talep arz dengesi şaştı. Biz onların pandeminin ilk başında yaşadığı talep arz dengesinin şaşmasını bugün yaşıyoruz. Arkadaşlar 7 bin 500- 10 bin arası günlük takip yapıyor ertesi gün tekrardan aynı sayılarda insanlara ulaşmaya çalışıyor. Bir savaş olduğu söyleniyor ve bir cephesinde sağlık emekçisi var. Karşı taraftaki 7 bin 500 kişi her gün yenileniyor ama sağlık emekçileri yenilenmiyor, hep aynı kalıyor. Atölyeci, kaportacı insanlar riske atılıyor. Sağlık personeli sayısını arttırın neyi bekliyoruz? İdarecilerin tek kaygıları vaka ve ölümleri önlemek değil bunların sayılarını gizlemek.”

    Yalçınkaya, "Bugün filyasyonda kaportacıyı çalıştırıyor olabilirsiniz ama yarın yoğun bakımlarda kaportacıyı çalıştıramazsınız. Entübeyi kaportacı yapamaz. Kaportacıyı filyasyona göndererek bir şeyleri kurtarıyor görünebilirsiniz ama gelecekte bunu kurtaramazsınız" diye konuştu.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Yoğun bakım, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık Bakanlığı, Ankara, kaportacı, entübe, Kovid-19, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    BBC'de yer alan habere göre polisin Midilli limanına gitmek isteyen sığınmacıları engellediğine dair haberlerin de olduğu ifade edildi. Mültecileri destekleyen Stand by Me Lesvos grubu ise, yerel halktan bazılarının sığınmacıların yakın köylere gitmesini engellediğine ve onlara saldırdığına dair bilgi aldıklarını belirtti.
    Neredeyse tamamen yanan Moria mülteci kampından kareler
    Karikatür
    Fas’taki Libya Diyalog Toplantısı sona erdi
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet