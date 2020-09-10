Türkiye’den Arap Birliği'ne tepki: Ciddiye alınacak bir tarafı bulunmuyor

Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'nin dün yaptığı toplantıya ve Türkiye’ye yönelik aldığı kararlara ilişkin, “Toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Birliği'nin dün gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısının ardından Türkiye’ye yönelik yayımladığı açıklamaya sert bir yanıt geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi’nin 9 Eylül’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

‘Alınan kararları tümüyle reddediyoruz’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Zira ülkemizin Arap ülkelerinin toprak bütünlükleri ve siyasi birlikleri ile bölgenin istikrarına büyük önem verdiği ve bu kararların alınmasının arkasında bulunan yönetimlerin aksine, bunların korunması için çaba gösterdiği herkesçe malumdur.

‘Türkiye bölgede yapıcı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir’

Suriye'yi parçalamaya çalışan ve Irak'ın egemenliğini tehdit eden teröristleri destekleyen, Yemen'in tarumar olmasına sebep olan, Libya’da darbecilerin yanında yer alan, Sudan'da istikrarın tekrar tesisini kendi çıkarları için riske atan, ezcümle insanlık dramlarına neden olan rejimlere, milis liderlerine, ayrılıkçı gruplara ve terör örgütlerine destek veren malum yönetimlerin tüm karşı çabalarına rağmen Türkiye, bölgede istikrar ve huzurun temini için yapıcı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

Bu yönetimlerin Filistin davasını yok saydıkları, Filistin'de iki devletli çözüm çabaları ile ortak Arap tutumunu sabote eden girişimler hakkında Arap Ligi'nin karar almasını engelledikleri, Arap halkları tarafından ibretle izlenmektedir.

Arap Ligi’ni, bir kez daha, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz.”

Arap Lig: Koşulsuz bir şekilde askerlerini Suriye, Irak ve Libya’dan çekmeli

Arap Birliği, dün bakanlar düzeyinde düzenlediği toplantının ardından Türkiye'nin Arap ülkelerinin içişlerine karışmaktan derhal vazgeçmesini, askerlerini koşulsuz bir şekilde Suriye, Irak ve Libya'dan çekmesini talep etmişti.

Açıklamada, Ankara'nın Irak, Libya ve Suriye'ye müdahaleleri kınanmıştı.

Mısır: Sessiz kalmayacağız

Ayrıca, toplantıda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye'nin Libya, Irak ve Suriye'deki faaliyetlerine karşı Kahire'nin sessiz kalmayacağını söylemişti.

Mısırlı Bakan, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlara karşı Bağdat'ın attığı adımları desteklediklerini eklemişti..