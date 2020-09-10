Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınında tekrar artış yaşanıyor, Van'da vaka sayısı 2 katına çıktı

Koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle Van'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" dedi. Koca, "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde" açıklamasında bulundu.

Van Valiliği'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde vaka sayılarının artışa geçtiğini söyleyen Koca, artışın illere dağılımının homojen olmadığını söyledi.

Koca, "6 ilimizde yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük, bu düşüşler bizi memnun etmişti. Ancak Van için aynı durum mevcut değil. Van, bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Van'daki vaka sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde" şeklinde konuştu.

VAN’DAYIZ. Bölgemizde tamamlanan ve devam eden sağlık yatırımlarımızı gözden geçirecek ve pandemi mücadelemizi yerinde değerlendireceğiz. Virüsle mücadelemize ülkemizin her köşesinde aralıksız devam ediyoruz. pic.twitter.com/ymhX2Fw2YJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2020

​Van Valiliği'nde açıklama yapan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Filyasyon ekibini 80'den 128'e çıkardık'

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde. Van'da üç hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz.

Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı 128'e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek istiyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastaların ve vefatların artışına sebep oluyor.

'4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi ciddi risk'