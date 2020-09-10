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    Nargile

    Yasağa rağmen bazı mekanlarda nargile satışı devam ediyor: 'Arka tarafta için, bekçiler görürse sıkıntı olabilir'

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1438)
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    Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yasaklanan nargile hizmetinin, bazı mekanlarda verildiği belirtildi. Hürriyet muhabiri Emre Eser, bir kafeye gidip nargile satıp satmadıklarını sorduklarını ve “Eğer nargile içecekseniz daha arka taraflara geçmeniz gerekiyor. Yol kenarında bekçiler görürse sıkıntı olabilir" yanıtını aldıklarını aktardı.

    Hürriyet muhabiri Emre Eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yasaklanan nargile hizmetinin, bazı mekanlarda hala verildiğini aktardı.

    Eser, 'Nargile sevdası yasak tanımıyor' başlığıyla yayımlanan haberinde izlenimlerini şöyle paylaştı:

    "Pandemi dönemi ile birlikte nargile hizmeti vermek yasaklandı. Ancak bu yasak çoğu mekanda deliniyor. Biz de bir kafeye gidip yasak olamasına rağmen nargile satıp satmadıklarını sorduk. ‘Yasak ama satıyoruz’ cevabını aldık. İçeri girdiğimizde arka tarafta çok sayıda insanın nargile içtiğini gördük. Girişte ateş kontrolü yapılan mekanda yasak olmasına rağmen nargile içiliyor ve okey oynatılıyordu.

    Koronavirüs döneminde alınan önlemler kapsamında nargile satışı da yasaklandı. Ancak son zamanlarda çoğu mekan bu önlemlere uymuyor ve salgın tehlikesine rağmen nargile hizmeti vermeyi sürdürüyor. Biz de bir kafeye giderek yasak olmasına rağmen nargile satışı yapıp yapmadıklarını sorduk. Mekandaki görevlinin verdiği ilk cevap ‘Yasak ama satıyoruz’ oldu. Daha sonra kafenin yol kenarına bakan kısmına geçmek istediğimizde görevli tarafından 'Eğer nargile içecekseniz daha arka taraflara geçmeniz gerekiyor. Yol kenarında bekçiler görürse sıkıntı olabilir. O masalara nargile servisi yapmıyoruz' şeklinde uyarıda bulundu.

    Kurallara uyan yok

    Kafeye girişte bir görevli herkesin ateş ölçümünü gerçekleştiriyor ancak girişten sonra salgın döneminde dikkat edilmesi gereken uyarılara pek aldırış edilmiyor. Sosyal mesafe kurallarını uygulayan ise neredeyse yok. Ayrıca mekana girdiğimizde yol tarafından görülmeyecek şekilde konumlandırılmış masalarda çok sayıda müşterinin nargile içtiğini gördük. Yeni gelen müşteriler de yine nargile talep ettiklerinde bu tarafa yönlendiriliyor. Gelen müşterilerin çoğu ise mekanın nargile sattığını biliyor ve gelir gelmez nargile için ayrılan bölüme geçip siparişini veriyor.

    Okey de oynuyorlar

    Pandemi döneminde okey ve kağıt oyunları da yasaklanmıştı. Nargile hizmeti veren bu mekanlarda aynı zamanda okey de oynatılıyor. Kahvehanelerin kapalı olduğu dönemde toplu halde bu kafelere gelen müşterilere talepleri doğrultusunda okey takımı ve iskambil kağıtları da veriliyor.

    Bu tip kafelere dikkat edilmeli

    Tütün ve tütün ürünlerinin genel olarak sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar, 'Tütün dumanı bağışıklık sistemini baskılayarak fonksiyonlarını bozuyor. Bu nedenle dumana maruz kalmak, akut ve kronik hastalıklara neden oluyor. Ayrıca duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Nargile kafeler, bulaşıcı hastalık yönüyle, özellikle viral hastalıklar açısından çok ciddi bir bulaş kaynağı. Aynı marpucu kullansın, kullanmasın, nargile içiminin aynı makineden yapılmasının dahi viral hastalıkların bulaşmasında etkili. Aktif içiciler kadar pasif içicilerin de risk altıda' ifadelerini kullanıyor.

    Bakanlık yasaklamıştı

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 'Faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran itibarıyla belirlenen kurallarla hizmet vermeye başlayacak' ifadeleri kullanılmıştı.

    105 TL'ye kadar çıkıyor

    Nargile fiyatları 42 liradan başlayıp 105 liraya kadar çıkıyor."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1438)
    Etiketler:
    Koronavirüs, uzman, Bekçi, Nargile, Kafe, Restoran, Yasak
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