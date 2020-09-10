Prof. Dr. Yılmaz: Hastalara nefes verebilmek için kat kat maskelerin içinde nefesimiz kesiliyor

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, Kovid-19 hastalarının tedavisi için günde defalarca kıyafetlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Hastalara nefes verebilmek için bizim bu kat kat maskelerin içinde nefesimiz kesiliyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz'ın sorumluluğunda, tıp fakültesinin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanları rahatsızlığı ilerleyen hastaların durumunu titizlikle takip ediyor.

Kovid-19'un kendilerine bulaşmasını önlemek için de hassas davranan sağlıkçılar, tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlikle koruyucu tedbirlerini alıyor. Üst üste maskeler ve siperlik takan, önlüklerin üzerine tulum giyen sağlık çalışanları, solunum cihazına bağlı hastanın nefes alabilmesi için mücadele veriyor.

'Odadan çıktığımızda hamamdan çıkmış gibi oluyoruz'

Anadolu Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Yılmaz, hastaların tedavisinin bir ekip işi olduğunu, en az 6-7 kişinin aynı anda hastayla ilgilendiğini söyledi. Günde defalarca kıyafetlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Yılmaz, "Hastanın bakımını da altının temizliğini de personelimiz yapıyor. Kalabalık bir ekibiz. Sadece doktorla hemşireyle olacak bir şey değil, bu ekip işi. Odadan çıktığımızda hamamdan çıkmış gibi oluyoruz" dedi.

Solunum cihazına bağlı hastaların nefes almakta güçlük çektiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Hastaların bakımları gerçekten çok zor. Hastaları sağa, sola çevirirken çok dikkat etmek gerekiyor. Sadece bir kişi, solunum yollarına gönderdiğimiz tüpün yerinden oynamaması için onu sabit şekilde tutuyor. Tüpteki bir santimlik oynama hastanın hayatına mal olabilir. Sağa sola çevirirken boynunda kırılmalar meydana gelmesin, ani hareketler olmasın diye en az 6-7 kişi aynı anda hastayı tutarak çevirmeye çalışıyor. Damar yollarının çıkmaması gerekiyor. Küçücük odada, kat kat marul gibi kıyafetlerin içinde durmak çok zor. Gerçekten insanın nefesi daralıyor. Hastalara nefes verebilmek için bizim bu kat kat maskelerin içinde nefesimiz kesiliyor."

Yılmaz, Kovid-19 olmamak ve yayılmasını önlemek için herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.