İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Ilıcalı: Mesai saati düzenlemesini özel sektör yapmalı

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasında gözden kaçan bir nokta var. Sayın Erdoğan, sadece ayakta yolcu demedi, esnek ve kademeli çalışmaya geçilmesini dile getirdi. Bunu yapacak olan özel sektör. İstanbul'da çalışan kesimin büyük bölümü özel sektörde hizmet veriyor" dedi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, günde 4.5 milyonun toplu taşımayı kullandığı İstanbul'da ayakta yolcu yasağı nedeniyle boş otobüs ya da minibüs bekleyenler dün durakları doldurdu. İstanbullu sefer sayılarının artırılmasını isterken, uzmanlardan 'mesai saatleri düzenlensin' talebi geldi.

Toplu taşımadaki en büyük sıkıntının sabah ve akşam saatlerindeki doluluk oranları olduğunu belirten İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şunları söyledi:

"İl Hıfzıssıhha kurumunun normalleşme öncesi aldığı karar tekrarlanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında gözden kaçan bir nokta var. Sayın Erdoğan, sadece ayakta yolcu demedi, esnek ve kademeli çalışmaya geçilmesini dile getirdi. Bunu yapacak olan özel sektör. İstanbul'da çalışan kesimin büyük bölümü özel sektörde hizmet veriyor. Mesai kademelendirmesi olmazsa, artan yolculuklar için yeni bir metrobüs hattı kurup, toplu ulaşım araçlarını iki katına çıkartmanız gerekir."