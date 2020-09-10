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    TEB Başkanı Çolak: Grip aşılarının fahiş bir fiyatta olacağını düşünmüyorum ama bir miktar artabilir

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1438)
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    Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Grip aşıları geçen yıl 28 liraydı, bu yıl da yüzde 30 civarında bir pahalılıkta olabilir. Bu yıl ben çok fahiş bir fiyatta olacağını düşünmüyorum ama bir miktar artabilir" açıklamasında bulundu.

    Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolakyeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl talebi artan zatürre ve grip aşısına ilişkin açıklama yaptı.

    Çolak, zatürre aşısının piyasaya zaman zaman az miktarda geldiğini, piyasayı rahatlatacak ölçüde verilmediğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle zatürre aşısının arandığını belirten Çolak, geçmişte bu aşıların çok sık kullanılmadığına dikkat çekti.

    Çolak, "Piyasada bulunma konusunda bir daralma var. İlaç firmaları ile yaptığımız görüşme doğrultusunda bu ayın sonuna doğru zatürre aşılarının kısmi de olsa piyasaya verileceğini ifade ediyorlar. Grip aşıları da ekimin 15'i gibi piyasaya sunulacak. Dolayısıyla gripte de bir piyasa rahatlaması olacak; ama geçen yıl 1,5 milyon doz grip aşısı kullanılmıştı. Bu sene de 1,5 milyon ünitenin geleceğini ifade ediyor ilaç firmaları" bilgisini verdi.

    Aşıda sıkıntı kapıda

    Ama Kovid-19 ile birlikte bunun ihtiyacın 3-4 kat artacağını belirten Çolak, "Önümüzdeki süreçte hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor" dedi.

    'Bakanlık izin verirse biz de aşı getireceğiz'

    Çolak, geçmişte 1.5 milyon grip aşısının Türkiye'ye yettiğini anlatarak, "Ama bu yıl Kovid-19 ile birlikte grip aşısı olmak isteyen kişilerin sayısı artacak. Her türlü olumsuzluğa karşı Sağlık Bakanlığı'nın yeterince girişimde bulunmasını ve 1.5 milyonu en az 3 milyon üniteye çıkarmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Şimdiden girişimleri yapmak lazım, yarın geç kalmış olabiliriz" uyarısında bulundu.

    1.5 milyon aşısının ardından aşı gelip gelmeyeceğini bilmediklerini belirten Çolak, "TEB olarak yurt dışı ile bağlantı kurduk, Sağlık Bakanlığı'na da yazı yazdık, izin verirseler biz de getirip, onların eczane piyasasını düzenlemesi lazım nasıl verebiliriz onun arayışı içindeyiz. Ama öncelikle izin almamız gerekiyor" diye konuştu. 

    'Grip aşıları geçen yıl 28 liraydı, bu yıl da yüzde 30 civarında bir pahalılıkta olabilir'

    Zatürre aşısının geçen yıl 150- 300 liradan satıldığını belirten Çolak, "Zatürre zaten aile hekimlerinde yaptırılınca ücretsiz. Grip aşıları da bu hastalığı olanlarda devlet tarafından ödeniyordu. Grip aşıları geçen yıl 28 liraydı. Bu yıl da yüzde 30 civarında bir pahalılıkta olabilir. Bu yıl ben çok fahiş bir fiyatta olacağını düşünmüyorum; ama bir miktar artabilir. İnsanlar hem zatürre hem de grip aşısına yönelecekler. Zatürre aşılarını her zaman yaptırabilirsiniz. Grip aşıları da eylül ayındaki suçlardan elde edilerek üretiliyor. Her yıl da ekim ayında piyasaya verilir. Geçen yıl geç kalındı, aralık ayında girdi" dedi.

    'Eczacılar öncelikli başvuranları gözetir'

    Zatürre aşısının, eczanelerde oluşturulan isim listeleri nedeniyle karaborsaya düşebileceği iddialarını değerlendiren Çolak, "Piyasaya diyelim ki 10 bin kutu zatürre aşısı girecek. Türkiye'de 27 bin eczane var. 2 büyük depo var. Az sayıda da küçük depolar var. 'İlaç firmaları bunları nasıl dağıtacak', 'eczanelere nasıl gidecek', 'eczaneler hastaları nasıl tercih edecek?'. Bunlar hep önümüzde soru işareti olarak duruyor. Eczaneler ihtiyacı olan hastaları ve öncelikli başvuran hastaları gözetirler. Kronik hastalığı varsa, 65 yaşın üstündeyse diyelim ki bir kronik hastalığı değil de 2 kronik hastalığı varsa eczacı daha çok sağlık parametreleri daha kötü hastaları gözetecektir ilaç verirken" diye konuştu.

    'Karaborsacılığa izin vermezler'

    TEB Başkanı Çolak, eczanelerin en ücra köşelere kadar hizmet veren sağlık kuruluşları olduğuna işaret ederek, "Bir süre sonra hastalarınız ile akraba oluyorsunuz. Bu aşırı ısrarları önlemek açısından eczacı da 'senin ismini de yazayım', 'gelince sana da ayırayım' diye bir not alıyor olabilir. Bunu da yadsımam. Gerçekten eczaneye giren hastanın yüzde 70'i ile eczacılar dost-akraba olmuş durumdalar. Grip aşılarında ve diğer aşılarda Türkiye'de böyle bir karaborsacılık işi şimdiye kadar oluşmadı. Eczacı, hasta olmayan kişiye o ürünü verme konusunda tereddüt geçirebilir. Kapıdan giren her hastaya, 'senin ismini yazayım, sana ilaç ayırayım' diyemez. Eczacıların böyle bir şeye izin vereceğini ya da böyle bir şeyin olacağına ben ihtimal vermiyorum" dedi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1438)
    Etiketler:
    Türk Eczacıları Birliği (TEB), yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Grip aşısı, Erdoğan Çolak
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