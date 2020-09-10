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    Kadıköy'de bir kişiyi öldüren milli kick boksçuya haksız tahrik indirimi istendi

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    Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Şahin’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Berke Şahin’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

    Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Tutuksuz sanık Okan Canyurt ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

    'Rahmetlinin ailesinden özür diliyorum'

    Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Berke Şahin, “Rahmetlinin ailesinden özür diliyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm. Pişmanım. Doğum günüm nedeniyle kız arkadaşım ile buluşup bara gittik. Oradan çıktıktan sonra kız arkadaşımı eve bırakmak için otoparka doğru yürürken, Barlar Sokağı’nda karşı tarafta iki kişi gördüm. Şahısların yanından geçerken, ‘Yaşıyorsun bu hayatı, akıllısın, biz ne yapalım’ gibi sözler söylediler. Konuşmak için yanlarına gittiğim sırada, olayda ölen Ömer Özdemir bana küfür etti. Yanında bulunan kişi ise elindeki içki şişesi ile sol gözümün altına vurdu. Ben kendimi korumak için bu kişiye yumruk salladım” dedi.

    'Bıçağın maktule nasıl saplandığını bilemiyorum'

    Aralarında arbede çıktığını anlatan sanık, “Ömer Özdemir, elinde bulunan kırık cam parçası ile benim elimi yaraladı ve elim kesildi. Çevrede bulunanlar bizi ayırdıktan sonra oradan uzaklaştık. Ömer, ‘Gidip silahımı alıp geleceğim, seni öldüreceğim’ deyip gitti. Ben de onun peşinden koştum. Bir süre sonra peşinden gitmeyi bıraktım. O sırada, Okan Canyurt ile karşılaştım. Kendisine, ‘Hastaneye gitmem lazım. Öncelikle beni kız arkadaşımın yanına bırak’ dedim ve Okan’ın motosikletine bindim. Moda sahile doğru giderken, Ömer Özdemir ile karşılaştık. Sokağın başında bana küfür etmeye başlayınca motosikletten indim. Adrenalinim yükseldi. Şok geçirdim. Kaçmaya başlayınca peşinden koştum ve kendisine yetiştim. Benim niyetim aslında bıçak saplamak değildi. Aramızda arbede oldu. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bıçağın maktule nasıl saplandığını bilemiyorum. Yere düştüğünü görünce elimi kendisinden çektim” diyerek şok geçirip korktuğunu söyledi.

    'İftira atıyor'

    Tutuksuz sanık Okan Canyurt ise, “Berke’yi alıp Ömer’in bulunduğu yere götürdüğüm iddiası doğru değildir. Berke benim motoruma bindiğinde ‘Dümdüz sür’ dedi, ben de onun istediği yöne Moda’ya doğru sürdüm. Giderken yol üzerinde Berke, Ömer’i görüp 'Dur’ dedi, zaten ben Ömer’i tanımıyordum. Hemen motordan atladı ve Ömer’in peşinden gitti. 'Moda’ya sür' dediği sırada da eli yaralı değildi. Berke iftira atıyor. Karakolda da sanık Berke ölenle hiç ilgilenmiyordu, ölüp ölmediği umurunda değildi. Sadece ben nasıl çıkacağım, kurtulacağım derdindeydi” ifadelerini kullandı.

    'Abimin hiç bir kıza laf atmışlığı yoktur'

    Bunun üzerine duruşmada söz alan ölen Ömer Özdemir’in erkek kardeşi Oğuzhan Özdemir ise, “Abimin hiç bir kıza laf atmışlığı yoktur. Böyle bir kişi değildir ve herkes kendisini tanır. Bir erkeğin yanındaki başka bir kıza bakacak karakterde insan değildi. Bu konuya inanmıyorum. Olay günü sağ kolu dirseğine kadar alçıdaydı. Diğer kolunu da motosikletten düştüğü için tam kullanamıyordu. Abimin gözünü çıkarmışlar, burnunu kırmışlar. Bütün vücudu mosmordu. Birden çok bıçak darbesi vardı. Normal bir dövme değil. Bu insanca bir şey değil” diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

    12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

    Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Berke Şahin’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Tevfik Karakaya’nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve tutuksuz sanık Okan Canyurt’un da, ‘Kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    İddianameden

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, milli kick boksçu Berke Şahin’in 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir mekandan çıktıkları sırada, Ömer Özdemir ve arkadaşının Şahin’in kız arkadaşına laf attıkları anlatıldı.

    Berke Şahin’in bir süre sonra maktul Ömer Özdemir’in yanına gelerek yumruklar savurmaya başladığı, maktulün aldığı darbeler üzerine olay yerinden kaçtığı, Berke Şahinin arkadaşının motosikletiyle kaçan Ömer Özdemir’i takip ettiği ve güvenlik kulübesine sığınmaya çalışan Özdemir’i yakalayarak bıçakladığı belirtildi. Olay yerine gelen arkadaşı Tevfik Karakaya’nın da yerde yatan Ömer Özdemir’e tekme ve yumrukla vurduktan sonra, geldikleri motosiklet ile olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Maktulün aldığı bıçak darbeleri, tekme ve yumrukların etkisiyle fenalaştığı, hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği kaydedildi.

    İddianamede, Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’nın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Okan Canyurt’un ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Etiketler:
    Cinayet, Ömer Özdemir, Kadıköy, Berke Şahin
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