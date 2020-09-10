Arınç ve eşinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Arınç, eşinin ve kendisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını kişisel Twitter hesabında duyurdu.

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik" ifadelerini kullanan Arınç, tedavilerinin doktor gözetiminde evde devam ettiğini belirtti.

Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 10, 2020

​Daha önce eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandıklarını açıklamışlardı.