Hafriyat kamyonunun çarptığı Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin dava 4 yıl sonra karara bağlandı

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, kamyon şoförüne 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi. 2 sanık hakkında adli para cezası veren mahkeme, 4 sanığın beraatine hükmetti.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda 2016 yılında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar celsesi görüldü.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 16. celsesine 5 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık şoför Mümin Kılıç'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'nın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada 4 sanığın ise beraati istendi.

Anne Nesrin Aslan: Adalet duygusunun ölmediğini düşünmek istiyorum

Anne Nesrin Aslan ise "Ben inancımı korumak istiyorum, vicdanın olduğuna inanmak istiyorum, adalet duygusunun ölmediğini düşünmek istiyorum. Yüzlerce insan öldü hafriyat kamyonlarından" diye konuştu.

Sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu. Mahkeme, sanık Mümin Kılıç'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezasını 42 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, sanık Zafer Karasaçlı'ya verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasının da 26 bin 425 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın ise beraatine karar verildi. Böylece kazanın gerçekleştiği tarihten yaklaşık 4 yıl sonra davada karar çıkmış oldu.