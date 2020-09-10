Oktay: 25 Eylül'den itibaren Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek

Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

Oktay ayrıca, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir" diye konuştu.

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