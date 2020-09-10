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    Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Ofisi açıldı

    © Fotoğraf : Twitter/Fahrettin Koca
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1441)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İstanbul Ofisi'nin açıldığını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Coğrafi Ayrık Ofisi’nin bugün İstanbul’da açıldığını duyurdu.

    Açılışın DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile gerçekleştirildiğini belirten Koca, "Bu ofis, COVID-19 ile mücadele başta olmak üzere, sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda bölge ülkeleri için bir rehber olacak" ifadelerini kullandı. 

    Kluge'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törende açıklama yapan Koca, sağlık alanında en yakın partnerleri olan DSÖ ile ilişkilerin her zamankinden daha katmanlı ve çok yönlü gelişmeye devam ettiğini dile getirerek "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda sağlık alanında kazanmış olduğu başarılar ile gerek bölgesel gerekse küresel sağlıktaki rolümüz daha da artmaktadır. Geçmiş tecrübelerimizden kazanılan dersler ışığında güçlü bir şekilde yeniden inşa edilen sağlık sistemimiz ve dış politikamızın mihenk taşı olan insani diplomasimiz, bölgesel ve küresel sağlıktaki bu aktif rolümüzün en önemli iki sütunu olmuştur. Su süreçte en yakın partnerimiz olan DSÖ ile ilişkilerimiz ise karşılıklı fayda temelinde gelişerek devam etmiştir" diye konuştu. 

    Bu iş birliğinin en somut örneklerinden olan ve temmuz ayında mali anlaşmasını imzaladıkları İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ İstanbul Ofisi'nin bu kez açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

    "2013'ten bu yana çalışması devam eden ofis, DSÖ teknik uzmanlığını, ülkemizin insani ve sağlık acil durumlarındaki öncü rolüyle harmanlayarak bölge ve küresel sağlığa katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu ofis dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 başta olmak üzere, Avrupa bölgesinde insani krizlere müdahale, acil durumları önleme ve yanıt, risk yönetimi ve kapasite geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösterecektir. Bunun yanı sıra alanında tek olması ve sadece insani ve sağlık acil durumlara yönelik finansman ve teknik kapasiteyle donatılmış şekilde çalışmalarını yürütecek olması sebebiyle ofisin, Kovid-19 pandemisine yönelik çalışmaları, pandemiyle mücadeleye de ışık tutacaktır. Bütün bu çalışmalarıyla İstanbul ofisi ülkemizin insani ve sağlık acil durumlardaki öncü rolü ve kurmuş olduğu ağların daha da gelişmesine katkı sağlayacak ve ülkemizi bu alanda bir merkez haline getirecektir. Ofisin sadece bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik değil, küresel çapta çıktılar sunan bir ofis olmasını temenni ediyor ve küresel ve bölgesel sağlığa hayırlı olmasını diliyorum."

    Koca, sözlerinin sonunda eski DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu'ya da katkılarından dolayı teşekkür etti. 

    Kluge, Temmuz ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Koca ile bir araya gelmiş ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’na katılmıştı.

    İkili toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi’ni hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz" demişti.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1441)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), DSÖ, Hans Kluge, Fahrettin Koca
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