Kayıt
18:23 10 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Otel odasında taciz iddiası: Twitter'da paylaştı, harekete geçildi

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 09
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1042820322_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_cdc81f6ddab0bff282989b2228c9f300.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009101042820381-otel-odasinda-taciz-iddiasi-yasadiklarini-twitterda-paylasti-harekete-gecildi/

    Elektronik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, Kırıkkale'de konakladığı otelde gece odasına giren S.M.S.'nin tacizine uğradığını ileri sürdü. Gece uyandığında yatağında S.M.S.'yi görünce büyük korku yaşadığını ve polisi arayarak hem şüpheli hem de otel yönetiminden şikayetçi olduğunu belirten Kamişli, yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu.

    Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımında her gün iş için Kırıkkale'ye gidip geldiğini, 7 Eylül'de yorgun olduğu için kentte 1 geceliğine otelde kaldığını belirtti. Kamişli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    • "Saat 02.40- 02.50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla 'Sen kimsin, burada ne işin var?' diye bağırdım; fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım.
    • Bana 'Sen Nurbanu’nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım' dedi; ama ben hayatım boyunca Nurbanu adında herhangi bir kişiyle iletişim bile kurmadım. 'Nurbanu kim? Çık git odamdan' diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça 'Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim' dedi. 'Defol git' diye bağırdığım sırada hala yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu. Valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunların yaşandığı saniyelerde korkudan hareket edememiştim; fakat ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evirileceğini düşünüp olduğum yerden bir hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi, otel odasında bulunan telefona uzattım."

    'Rüya görmüş olabilir misiniz?'

    Söz konusu kişinin bu sırada kolundan tuttuğunu ifade eden Kardelen Kamişli, "Kolumu çektim ve resepsiyonu aradım. Şahıs bavulumun üzerindeki ceketini de alarak odamdan kaçarak uzaklaştı. Resepsiyon görevlisine olayı kapı eşiğinde anlattıktan ve görevli gittikten saniyeler sonra kapım tekrar çalındı ve görevlinin tekrar geldiğini düşünerek kapıyı açtım. Odamdan çıkmadan koridor devamına baktığımda kolon arkasından 'Sessiz ol' anlamında işaret yapan bu adamı tekrar gördüm. Hemen kapımı kilitledim ve polisi aradım. 155’i aradığımda 'Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi, emin misiniz?' sorusu ile karşılaştım. Zaten olayın korkusu ve gerginliği üzerimdeyken bir de böyle bir şeyle itham edildim. Emin olduğumu ve ekiplerin acilen otele gelmesini istedim" ifadelerini yazdı.

    'Diğer müşterilerin odasına da girilmiş'

    Kardelen Kamişli, polis ekiplerini beklerken aynı kişinin tekrar odasının kapısını çaldığını anlatarak şöyle devam etti:

    "Şahsın bu süreçte odamın kapısını bir kez daha tıklatması üzerine odamdan çıkamadım ve bu korkuyla odamda hapis kaldım. Kısa bir süre içerisinde ekibin gelip gelmediğini öğrenmek için resepsiyonu aradığımda ekibin geldiğini ve şahsın götürüldüğünü ilettiler. Bunun üzerine kamera kaydını görmek istediğimi ileterek hapis kaldığım odadan sonunda çıkabildim ve lobiye indim. Ekibi beklerken lobide bulunan 2 erkek şahsın da odasına girildiği ve birine yumruk atılırken diğerinin odasında şahsın gömleğini çıkarttığını belirttiler. Erkek misafirlerin şikayetçi olmayacağını söylemeleri üzerine ‘Nasıl şikayetçi olmazsınız, başınıza daha ne gelmesi gerekiyordu?’ dedim ve şikayetçi olacağımı belirttim."

    'Hukuki süreci başlattım, bunun peşini bırakmayacağım'

    Kardelen Kamişli, polisin gelip şahsı alıp ekip aracına bindirdiğini, ancak daha sonra 'Sizi barıştıralım' dediklerini ileri sürerek, "Ekip amirine 'Ne barışması memur bey, neden bahsediyorsunuz, şikayetçiyim şahıstan’ diyerek bu saçma tavra son verilmesini istedim. Şahsın 2 arkadaşı, 'Alkollü ne yaptığını bilmiyor, şikayetçi olmayın' dedi. 'Alkolün hafifletici neden olduğu' günümüzde; kimseyi rahatsız etme ve taciz etmenin bahanesi olamayacağını, şahıstan ve güvenliğimi sağlayamayan otel yönetiminden ayrı ayrı şikayetçi olacağımı ve gerek maddi gerek manevi gerekse idari yaptırımların her türlü biçimde uygulanması için sürecin asla ve katiyen takibini bırakmayacağımı dile getirdim. Emniyet’e verdiğim şikayet tutanağı ve ifademin ötesinde bizzat kendim ayrı olarak Kırıkkale Adliye Sarayı’na giderek Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayet dilekçemi ulaştırdım. Hukuki süreci başlattım ve hiçbir şekilde bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

    'Artık hiçbirimiz tacize, cinayete kurban gitmesin'

    Kardelen Kamişli, paylaşımını "Bu yazıyı okuyan herkesin kendini benim yerime koymasını, o gün, o otelde kendisinin de olabileceği bilincine varmasını istiyorum. Bir kadın olarak, çoğunluğa uyup bunu sineye çekebilirdim; ama hakkımı savunmak benim şeref ve haysiyetimin en birincil temsilidir. Olayı yaşayan kişinin erkek veya kadın olmasının bir önemi yok; kimsenin bu ve bunun gibi bir travma yaşamamasını istiyorum. S.M.S. ve daha niceleri toplumdan temizlensin. Artık hiçbirimiz tacize, psikolojik şiddete ve daha da ötesinde tecavüze ve yahut cinayete kurban gitmesin" ifadeleriyle bitirdi.

    Polis nasıl girdiğini araştırıyor

    Kardelen Kamişli'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan S.M.S.'nin de otelde Kardelen Kamişli ile aynı katta kaldığı belirlendi. Polis, şüphelinin odaya nasıl girdiğini araştırıyor.

    Valilik: Gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur

    Kırıkkale Valiliği, Kardelen Kamişli'nin paylaşımı üzerine yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Kardelen Kamişli isimli şahsın kalmakta olduğu otel odasına 07/09/2020 günü gecesi tanımadığı bir erkek şahsın girmesi olayı ile ilgili olarak aynı gece şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmış otel görevlisi de dahil olmak üzere 2 şahsa şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'nin sosyal medya platformlarından paylaştığı diğer iddialarla ilgili de gerekli idari inceleme valiliğimizce başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur" dendi.

    Otel: Yaşanan talihsiz olay bizi ziyadesiyle üzmüştür

    Otelin yönetim kurulu başkanı Gökhan Algül de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Algül açıklamasında, Kırıkkale'de 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren otellerinin 4 yıldızlı olup, her şeyden önce bir aile ortamının rahatlığı ve huzurunu sağlamayı şiar edindiklerine dikkat çekerek, "Saat 02:42 saatinde söz konusu otel misafirimiz ile diğer otel misafirimiz arasında yaşanan talihsiz olay bizi ziyadesiyle üzmüştür. Otelimizde daha önce bu ve buna benzer herhangi bir tatsız olay yaşanmamıştır. Olay üzerine emniyet birimlerine anında bilgi verilerek olay yargı merciilerine intikal etmiştir, tahkikat aşamasındadır. Bu bağlamda otelimiz üzerine düşen sorumluluğu en hızlı şekilde yerine getirmiştir. Bu vesileyle tekrar misafirimize, yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle üzüntümüzü belirtmek isteriz. Ancak yargıya intikal etmiş olan bu konu sosyal medyada işletmemize ve emniyet güçlerine yapılan gerçeklerle örtüşmeyen karalamalar ve haksız ithamlarla ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

    Algül, DHA'ya yaptığı açıklamada ise odalara kartla girildiğini belirterek, "Kart raporlarını inceledim; ancak Kardelen Hanım'ın odasını sadece kendisinin kullandığı kart açmış. Kapıda bir zorlama darbe var mı diye baktırdım. Oda 2. kattaydı. Bunu yapan kişi de aynı koridordaki odada kalıyor. Koridordaki kamera bozuk ve korona nedeniyle kimse gelip yapmadı. Gerçekten biz de mağdur olduk. Bildiğim tek şey bu oda kart olmadan açılmaz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Kardelen Kamişli, Twitter, Kırıkkale, Cinsel istismar, Taciz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Araba tarafından devrilen bir mezar taşının üzerinde, Trump'ın ağustos ayında koronavirüs hastaları için kullandığı ifadeye atıfta bulunularak, şu ifadeler yazıldı: Trajik anısı için: Durum bu, elden bir şey gelmez”
    New York’ta ‘canlı heykel’: Trump golf arabasıyla Kovid-19’den ölenlerin ve askerlerin mezar taşlarını deviriyor
    Karikatür
    Fas’taki Libya Diyalog Toplantısı sona erdi
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet