Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu belli oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın virüse yakalanması sonrası filyasyon kapsamında yapılan testin sonucu negatif çıktı.