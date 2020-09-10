MSB: Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı tamamlandı

Türk ve Yunan heyeti NATO çatısı altında, Doğu Akdeniz'deki kriz için görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin sona ermesinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, "Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargâhındaki teknik toplantı tamamlandı. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır.https://t.co/pbpWCjBZID— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2020
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