Maden şirketi yetkilisi halkı böyle tehdit etti: Buraya 200 tane asker yığarım

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Fimar isimli madencilik şirketinin bir yetkilisi, madene karşı direnen bölge halkını "Buraya 200 tane asker yığarım" sözleriyle tehdit etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Ağıl Köyü’nde Fimar Madencilik şirketi tarafından başlatılan demir madeni arama faaliyetleri, ilçedeki birçok köy derneği ve muhtar vekaletnamesiyle yargıya taşınmasına rağmen devam ediyor.

Sözcü'nün haberine göre sürekli farklı ruhsatlarla bölge halkının direnişini kırmaya çalıştığı belirtilen şirketin bir yetkilisi, protestolar karşısında bu sefer köylüleri bölgeye askerlerle gelmekle tehdit etti.

Maden şirketi yetkilisinden direnen bölge halkına: Buraya 200 tane asker yığarım https://t.co/3aOrRZUxDY pic.twitter.com/GSlTHFBJJE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2020

Madene karşı direnen vatandaş: Askerin tırnağı için ben başımı keserim

Kameralara yansıyan görüntüde firma yetkisi, “Buraya 200 tane asker yığarım” ifadelerini kullandı. Firma yetkilisinin bu tehdidine ise orada bulunan vatandaştan tokat gibi bir cevap geldi. Madene karşı direnen vatandaş, “Askerin tırnağı için ben başımı keserim” dedi.

CHP'li Öztunç'tan açıklama

Yaşanan tehdit sonrası yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Buradan sesleniyorum. Kemaliye'de yurttaşları 200 askerle tehdit edenler bilmelidir ki, bu devran hep böyle gitmez; doğaya vereceğiniz zarar, doğasını, toprağını, yaşamını savunan halka karşı doğrulttunuz tehdit cezasız kalmaz. Bu sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

'Askerler bu toprakları korumakla görevli'

“Ruhsatı durdurulmuş bir arazide hukuka aykırı olarak çalışma yapan şirket yetkilileri, nasıl bir vaat almışlarsa, köylüleri 200 askeri sahaya getirmekle tehdit etme cüretini gösterebiliyor” diyen Öztunç, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

''Çağırmakla tehdit ettiğiniz asker, bu toprakları korumakla görevli halk çocuklarıdır. Askerimiz sizin zenginliğinizin, sömürü düzeninizin bekçisi değildir. Sizin hukuksuz, keyfi, gücünü sermayeden alan cüretinizin parçası edilemez. Erzincan'da yabancı şirketlerin nasıl rüşvet ağlarını işlettiğini biliyoruz. Bu rant ve rüşvet ağları nasıl bir teminat vermektedir ki, bir şirket personeli köylülerimizi 200 askeri sahaya getirmekle tehdit edebiliyor.''