Koronavirüs denetiminin ardından Arnavutköy'de bir minibüsün içi tıka basa görüntülendi

İstanbul Arnavutköy'de Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürü'nün katıldığı toplu taşıma araçları üzerindeki koronavirüs denetimleri gün boyu devam etti.

Denetimler biter bitmez yolcu minibüslerinde tepki çeken görüntüler yaşandı. İHA'a gelen bir görüntüde Arnavutköy - İmrahor seferini yapan bir minibüste üst üste sehayat eden yolcular, başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de gün boyu süren koronavirüs denetimlerinin ardından bazı minibüsler tıka basa doldu https://t.co/ZmKzWFdmZj pic.twitter.com/GiDyd4gpYI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2020

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