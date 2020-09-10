Başkurdistan Türkiye’de temsilcilik açıyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti yönetimini ve iş topluluğunu temsil eden bir heyet 21-24 Eylül’de Türkiye’yi ziyaret edecek.

Başkurdistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan ziyaret sırasında bir dizi anlaşmanın imzalanacağı ifade edildi.

Heyete giren isimler: Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Başbakan Yardımcısı Andrey Nazarov, Hükümet Özel Kalem Şefi İlşat Tacitdinov, Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Bakanı Rustam Muratov, Sanayi ve Enerji Bakanı Aleksandr Şeldyayev, Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi Başkanı Margarita Bolıçeva, Başkurdistan Müftüsü Aynur Birgalin, Sanayi Ticaret Odası Başkanı Timur Hakimov. Ayrıca 14’ü ihracatçı, 25’i ithalatçı olmak üzere 40 işletmenin temsilcileri de heyete gireceği teyit etti.

Heyetin programında İstanbul ve Ankara ziyaretleri var. İstanbul’da, Rusya Genel Konsolosu Andrey Buravov, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşmeler planlanıyor. Topkapı Parkı’ndaki Başkurdistan Kültür Evi’ni ziyaret edecek heyetin İstanbul Ticaret Odası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Turkish Industry Holding ve KOZUVA şirketinde görüşmeler yapması planlanıyor.

İstanbul ziyaretinin anahtar olayı Başkurdistan Cumhuriyeti Temsilciliği’nin açılışı olacak. Temsilciliğin, Başkurdistan’ın Türkiye’deki çıkarlarını ilerletme fırsatı olacağı kaydedildi.

İstanbul ve Ankara’da Başkurdistan Cumhuriyeti’nin yatırım ve ekonomik potansiyellerinin tanıtımı yapılacak. Başkurdistan Başkanı Habirov ve Başbakan Yardımcısı Nazarov, bölgeyle işbirliğinin fayda ve yararlarından bahsedecek.

Ankara ziyareti kapsamında, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya’nın Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler planlanıyor.

Ayrıca Ankara Ticaret Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Limak ve Ziraat Katimli şirketleri olmak üzere birkaç iş görüşmesi yapılacak.

Türkiye ziyareti sırasında Türk ortaklarla işbirliği anlaşmasının imzalanması planlanıyor.

Etkinliğe yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve gazeteciler davet edilirken davet ve akreditasyon için Başkurdistan Türkiye Temsilcisi Marat Tansıkkujin’e başvurulabileceği ifade edildi: Tel: +90 537 319 21 26 WhatsApp: +7 926 207 11 28