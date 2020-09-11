Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerde eğitimin on-ine olarak yapılacağını duyurdu.

Hülagü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü senato toplantımızda ülkemizde ve dünyadaki Covid-19 pandemisi ile ilgili gelişmeler, Sağlık Bakanlığının YÖK'e yapmış olduğu uyarılar da dikkate alınarak Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerinde güz eğitim döneminin online olarak devamına karar verildi. Bu kararımız sizlerin, ailelerinizin ve bizlerin sağlığı için hayati önem arz etmektedir. Olumlu gelişmeler olduğunda senatomuz yeni kararlar alacaktır. Kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."