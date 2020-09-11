Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 06.01'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 06.01’de Ege Denizi’nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü İzmir’in Çeşme ilçesine 244 kilometre uzaklıkta

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.





