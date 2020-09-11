Ahmet Hakan: Cübbeli Ahmet insani ilişkilerde on numara, bir süre sonra 'Yahu kıyılmaz bu adama' demeye başlıyorsun

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tarikat lideri Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında "Herkesin sandığından daha geveze Cübbeli... Konuşmayı çok seviyor. Zavallı konular, onun elinde resmen detaylara boğuluyor. Eşiyle geldi programa. Eşi, en büyük yardımcısı ve destekçisi... Kılık kıyafetini eşi belirliyormuş. Telefonlarına eşi cevap veriyor. Stüdyoda reklam aralarında en büyük taktiği eşinden alıyor. Bazıları askerlik hatırası anlatmayı sever ya... Cübbeli de cezaevi hatıraları anlatmaya bayılıyor. Uzun uzun, tadını çıkara çıkara cezaevi hatırası anlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Bir sağduyusu da var'

Hakan, "Bir yastıklama üstadı Cübbeli... Sorularla sıkıştırılamıyor. Sert soruyu önce bir güzel yastıklıyor, ardından sorunun sabun gibi elden kaymasını sağlıyor. Bir anlatısı var Cübbeli’nin... O anlatıyı, kendi çizdiği bir mantığın sistematiğine oturtmuş. O sistematikten milim sapmıyor. Zor bir iştir bunu başarmak. Cübbeli, bunu başaracak denli zeki. Bir sağduyusu da var. En kabul edilemez bulunabilecek görüşlerini bile inceden ballandırarak ve kabul edilebilir sınırlar içine çekerek dile getirmesini başarıyor" ifadelerini kullandı.

'Ben bir garibim' yaklaşımını hiç elden bırakmıyor'

Hakan, "İnsani ilişkilerde on numara... Karşısındakinin kendisine yönelik tüm önyargılarını kıracak sofistike hamleler yapmasını iyi başarıyor. Bir süre sonra 'Yahu kıyılmaz bu adama' demeye başlıyorsun. 'Ben bir garibim, ben tek başımayım, benim arkamda kimse yok' yaklaşımını hiç elden bırakmıyor. Öyle ustalıkla yediriyor ki konuşmalarının arasına bunu, ilk bakışta pek çakamıyorsun" yorumunu yaptı.

'Polemikçi bir yapısı da var'

Hakan ayrıca, "Bir humor duygusu var. Bıraksan gülecek ve güldürecek. Polemikçi bir yapısı da var. 'Reddiye' adı altında yığınla polemik yapmış. Aşırı geleneksel, aşırı tutucu, aşırı rivayetçi olmasına rağmen taktikleri, stratejileri, üslubu pek modern ve yenilikçi. Bu yönüyle kafa karıştırıyor" ifadesini kullandı.