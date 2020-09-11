Gazeteci Barış Pehlivan: Bu davada suç yok, gazetecilik hayatımızı cezalandırma amacı var

Libya’da ölen MİT mensubunu 'ifşa ettikleri' gerekçesiyle 6 ay cezaevinde tutulan ve önceki gün tahliye edilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, "Bu davada suç yok. Bu davada bizim gazetecilik hayatımızı cezalandırma amacı var" dedi.

'MİT mensubunu ifşa' gerekçesiyle 6 aydır tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, tahliye edilmesinin ardından cezaevi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu davada suç yok. Bu davada bizim gazetecilik hayatımızı cezalandırma amacı var" diyen Pehlivan, gazetecilik mücadelelerinin devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"187 günlük tecridin sonunda tekrar hayatın olağan akışına alışmaya çalışıyorum. Meslektaşlarımla sevdiklerimle görüşüyorum. Türkiye'de, buluşmaları değil de daha çok ayrılıkları konuşmak gerekiyor. İnsanlar neden ailelerinden, sevdiklerinden, hayatlarından çalınıp cezaevine atılıyor. Ayrılıklar yaşıyorlar, bizim bunlar üzerine kafa yormamız gerekiyor."

'Güneş balçıkla sıvanmıyor'

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Pehlivan, cezaevinde darp edilme olayına ilişkin olarak ise, “Görüntüleri ile sabit bir darbı iddianameye yalan diye koymayı Türkiye Cumhuriyeti savcılarına yakışmadığını düşünüyorum. Ama işte güneş balçıkla sıvanmıyor. Bugüne kadar gazetecilik hayatımda hak ihlallerini yazmış bir gazeteci olarak bunu kamuoyuna duyurmalıydım. Orada gariban insanların başına da böyle şeyler gelebiliyor. Öznesi ben de olsam bunu Türkiye'ye duyurmalıydım. O konuda Adalet Bakanlığı'nın vereceği kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak tutuklu bulunduğu dönemde en çok sınırı olmadan, duvarla karşılaşmadan yürümeyi özlediğini dile getiren Pehlivan, uzun bir yürüyüş planladığını söyledi.