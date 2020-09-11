Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri bir haftada 4 milyar 639 milyon dolar düştü

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 4 milyar 639 milyon dolar düşüş gösterdi, altın rezervleri ise 42 milyar 665 milyon dolar seviyesine geriledi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 4 Eylül haftasında net uluslararası rezervler 18 milyar 572 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta net uluslararası rezervler 23 milyar 211 milyon dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise bir haftada 3,29 milyar dolar artış gösterdi. Bir önceki hafta 41 milyar 594 milyon dolar olan rezervler, 4 Eylül ile sona eren haftada 44 milyar 881 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri düştü

Merkez Bankası verilerine göre, altın rezervleri 4 Eylül haftasında 43 milyar 42 milyon dolar seviyesinden 42 milyar 665 milyon dolar seviyesine geriledi. Bir süredir artan altın rezervlerinde bu hafta düşüş görüldü. Banka'nın toplam rezervleri böylece 84 milyar 636 milyon dolar seviyesinden 87 milyar 546 milyon dolar seviyesine geriledi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.