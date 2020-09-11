Atını yumruklayan Halis Karataş'a bir ceza daha

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, ünlü jokey Halis Karataş'ın ata yumruk atması olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince soruşturma altına alındı.

Karataş'a 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan at sahibinin şikayetçi olmaması üzerine adli soruşturma başlatılmadığı bildirildi.

Atına şiddet uyguladığı görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesi sonrası özür mesajı yayınlayan Karataş, "Başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" demişti.