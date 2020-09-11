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    Perinçek'in oğlu, Dışişleri'nde memur olmasıyla ilgili eleştirileri yanıtladı: Benim çalışma hakkım olmasın mı?

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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olmaya hak kazanmasıyla ilgili eleştirileri yanıtladı. Perinçek, “Beni ne ne kadar tanıyorlar? Bu bir atama değil, memurluğa hak kazanma. Hem yazılı hem de sözlü sınava girdim. Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı?” dedi.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek’in Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olmaya hak kazanması sosyal medyada yapılan 'Ballı atama' paylaşımlarıyla eleştirildi. Ankara’da askerlik görevini sürdüren Sadık Can Perinçek, Hürriyet’ten Gizem Karakış'ın sorularını şöyle yanıtladı :

    'Atama değil hak kazanma'

    “Askerliğimi Ankara’da yapıyorum. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili işlemlerimi yapmak evraklarımı toplamak için izin aldım. Aralık ayında askerliğimi bitirip görevime başlayacağım. Her şeyden önce yazıldığı gibi ‘atama’ değil, ‘aday memurluğu’ görevine hak kazandım’. Atama bir kararname ile yapılıyor ama burda sınav kazanma durumu var, liyakat ile olmuş bir durum. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim. Mülakatta çok önemli brokratlarımız, Dışişleri bakan yardımcılarımız yer aldı. Dışişleri Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaya hak kazandım. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. ‘Tarih bölümü mezunu nasıl Dışişleri’nde çalışacak’ eletirleri yapılmış. Puanım uluslararası iliişkiler bölümüne de yetiyordu fakat ben tarih bölümünü tercih ettim ve ilk sıraya Boğaziçi Üniversitesi’ni yazdım, bu bölümden de derece ile mezun oldum. Tarih bölümü mezunları da bakanlıkta çalışabiliyor.

    'Torpil olsa geçen sene de kazanırdım'

    Boğaziçi tarih bölümü bir çok kişi var neden sen? diyebilirsiniz. Ama çok çalıştım ve kendimi geliştirdim. Ben geçtiğimiz sene mezun olduğumda da Dışişleri Bakanlığı sınavına girdim fakat yedeklerde kaldım. Yılmadım, çalıştım. 3 dil biliyorum. Oxford kitabını da çevirdikten sonra bu yıl bir kez daha sınava girdim. Torpil olmadığı ortada. Ballı atama olsa geçtiğimiz sene de bu sınavı kazanırdım. Ben çalışarak, bilgi birikimimi geliştirerek bu sınavı kazandım.

    'Bir anda böyle haberler çıkıyor'

    ‘Ballı atama’ diyorlar ama bu insanlar beni ne kadar tanıyor? Mülakatta benimle sohbet edildi ve sorular soruldu. Eğitim durumum ortada, 3 dil biliyorum. Dışişleri Bakanlığı beni layık görmüş, Doğu Perinçek’in oğluyum diye torpil oluyor. Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı? Ben çabalarımla bir yere giremem o zaman, öyle mi? Kamuoyuna mal olmuş birinin oğlu olmamak mı gerekiyor? Beni bağımsız düşünmeli, buna göre yorum yapmaları gerek. Nereden mezun olduğum da değil, önemli olan beni ne kadar tanıdıkları. Bir sabah bir anda böyle bir haber çıkıyor ve eleştiriler ile karşılaşıyorsunuz. Bundan sonra bakanlık bünyesinde, disiplinli bir şekilde devletime hizmet etmek istiyorum.”

    Doğu Perinçek: Neyi torpille kazanmış bu aile?

    Doğu Perinçek de, Hürriyet’in sorularını yanıtlarken, “Oğullarım, eşim, kızım, her kazandığımızı emek ile kazandık. Bütün hayatım bu gibi FETÖ ve emperyalist güçlerin dedikoduları, yalanları ile mücadele ederek geçti. Hayatı savaşla geçmiş bir aileyiz, neyi torpil ile kazanmış bu aile? Benzer durumları yakaladıkları başarılarla oğlum ve kızım da yaşadı. Oğlum Sadık Can, Dışişleri Bakanlığı’nda hem yazılı hem de sözlü sınava girdi. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü yüksek onur ile bitirdi. İdeliydi, erasmus bursunu kazandı Fransa’da okudu. İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca biliyor. Oxford’un tarih sözlüğünü çevirdi. Perinçek ailesi bugünlere tırnağı ile gelmiştir” dedi.

    Etiketler:
    Atama, Dışişleri Bakanlığı, Sadık Can Perinçek, Doğu Perinçek
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