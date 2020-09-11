İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'ayakta yolcu' açıklaması: Yasak benden, çözüm senden olmaz

İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolcu taşıma yasağını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yasak benden, çözüm senden olmaz. İstanbul'a hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm, mesai düzenlemesi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun gündeminde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınmasına getirilen yasak vardı.

Sözcü'nün aktardığına göre, "Şu anda alınan yasağa bakarsanız 2 milyon yolcuya 'sizi taşımıyoruz' demek anlamına geliyor" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

'Toplu taşımada ayakta olmak yasak' dendi. Biz valiliğimizle dün itibariyle bir istişareye başladık. Yasak benden. çözüm senden mantığı ile bu iş olmaz. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli.

Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok.

'Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi'