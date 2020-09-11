Prof. Göksoy: WhatsApp sinyalleri ile Kovid-19 taşınması mümkün değil

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Biyofizik Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Göksoy, "WhatsApp, elektromanyetik ve cep telefonu sinyalleri gibi yöntemlerle bir yerden bir yere bir hastalığın, virüsün taşınması; günümüz özelinde Kovid-19 virüsünün taşınması asla ve kesinlikle mümkün değil" dedi.

Prof. Dr. Cüneyt Göksoy, insanlarda hastalık meydana getiren mantar, parazit, virüslerin birer madde, cisim olduğuna işaret ederek, "Elle görülür, gözle görülür, yeterince büyütüldüğü zaman mikroskop altında görülen maddelerdir" dedi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Göksoy, şöyle devam etti:

"Ve bunların hastalık oluşturabilmesi için fiziksel olarak; bir yüzeye tutunarak veya havada asılı olarak bir yerden bir yere taşınması gerekir. Oysa günümüzde bilgisayarlarda zararlı yazılımlar olarak adlandırılan; esasında onlara da yayılma yöntemi olarak virüslere benzediği için 'virüs' deniyor. Ancak gerçekte günümüzdeki bu koronavirüs gibi hastalık meydana getiren virüslerle bir alakaları yok. Dolayısıyla WhatsApp, elektromanyetik ve cep telefonu sinyalleri gibi yöntemlerle bir yerden bir yere bir hastalığın, virüsün taşınması; günümüz özelinde Kovid-19 virüsünün taşınması asla ve kesinlikle mümkün değil."

'İster 3G ister 5G olsun, bir virüs taşınması riski yok'

Prof. Dr. Göksoy, özellikle Kovid-19 gibi virüslerin sinyallerle değil hijyen kurallarının ihlal edilmesi sonucu elektronik cihazlarla yayılma ihtimali olduğunu bildirerek, şunları söyledi: