Yanlışlıkla kireç sökücü döktüğü dezenfektan kutusu patladı: 2 yaralı

İzmit’te bir alışveriş merkezindeki restoranda, çalışanlardan biri, dezenfektan kutusuna yanlışlıkla dezenfektan yerine kireç sökücü dökünce tepkime meydana geldi. Gözlerine kimyasal gelen restoran çalışanı ile bir müşteri, hastaneye kaldırıldı.