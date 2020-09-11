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    Adil Karaismailoğlu

    Bakan Karaismailoğlu: Metro hattını yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak üzerimize aldık

    © İHA / ARMAĞAN YILMAZ
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009111042825769-bakan-karaismailoglu-metro-hattini-yapmasi-gerekenler-yapmadigi-icin-bakanlik-olarak-uzerimize/

    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için bir ay içerisinde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Metro hattını da yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak üzerimize aldık. 18 ay gibi kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.

    İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Ülkemizin her noktasına büyük çalışma var. 3 bine yakın şantiyemizde hummalı şekilde çalışma var. Tüm amacımız milletimizin yaşam kalitesini arttırmak için projeler yapmak. Bir tarafta Çanakkale Köprüsü bir tarafta hızlı trenler dünyanın en büyük projeleri ülkemizde yapılıyor. Ankara Niğde Otoyolu’nun 170 kilometrelik kısmını açtık. Ayın 19’unda Kuzey Marmara Otoyolu’nun 5. kesimini bitiyoruz. 400 kilometrelik bir aksın İzmit bölgesini tamamen pas geçecek İzmit’in trafiğini rahatlatacak projenin 5. kısmını trafiğe açacağız. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6. kesimi de 21 Aralık olarak hedefledik.”

    metro inşaatı
    © AA /
    Bakanlıktan ‘metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı’ iddiasına ilişkin açıklama
    ‘Bakırköy sahilden binen Kayaşehir istasyonuna kadar ulaşacak’

    İstanbul’da metro alanında önemli yatırımları yaptıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “İçinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent- Kayaşehir hattı da yaptığımız yatırımlardan bir tanesi. 6.5 kilometre uzunluğunda 4 istasyon üzerinde. Bu hattın bitimiyle beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy ve Başakşehir’deki vatandaşlarımızın havalimanına ulaşımı da sağlanmış olacak. Halkalı-Havalimanı hattı tamamlandığında bu bölgedeki yaşayan tüm vatandaşlarımızın hem hastaneye ulaşımı kolaylaşacak hem de havalimanına erişimleri sağlanmış olacak. Bu hat üzerinde aradaki Bakırköy sahil ile Kirazlı arasındaki hat da devam ediyor. Bu hat da bittiğinde Bakırköy Sahilden binen vatandaşımız Kayaşehir istasyonuna kadar ulaşacak” diye konuştu.

    ‘İstanbul’un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz’

    Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen havalimanı hattındaki çalışmaların yılın sona kadar tamamlanacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

    “En uzun çalışmalarımızdan bir tanesi olan 37.5 kilometrelik Gayrettepe Kağıthane havalimanı hattında da büyük çalışma var. Araçlarımız gelmeye raylara inmeye başladı. Bir müddet sonra test çalışmalarına başlanacak. Gayrettepe Kağıthane Havalimanı hattımızı 2021 Nisan ayında Kağıthane- Havalimanı arasında, önümüzdeki yıl bu tarihlerde de tamamı tamamlanmış olacak. Halkalı havalimanı hattı da tamamlandığında tamamen metro ağı olacak. İstanbul’un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz.

    ‘Metro yapımını da üzerimize aldık, 18 ayda açacağız'

    © DHA /
    İBB: Hastanenin yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
    Hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için biliyorsunuz yolları bir ay içerisinde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Metro hattını da yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak üzerimize aldık. 18 ay gibi kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 18 ay bu denli metro hattı için kısa bir süre. İnşallah bu 6.5 kilometrelik hattı İstanbulların hizmetine sunacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış hastanelerinden bir tanesi. Metro bağlantısını bakanlığımız olarak yapacağız.”

    Etiketler:
    Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kayaşehir, Metro, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir
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