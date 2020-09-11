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    'FETÖ adınıza banka hesabı açtı' diyerek 240 bin dolar dolandırdılar

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    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yıllardır sürdürdüğü uyarılara rağmen telefon dolandırıcıları İstanbul'da 'FETÖ adınıza banka hesabı açtı' diyerek 240 bin dolarlık vurgun yaptı. Bankadaki dövizlerini çekip kendi elleriyle dolandırıcılara teslim eden Makine Mühendisi N.D.'nin paraların seri numaralarını kaydetmesi sayesinde dolandırıcılar yakalandı.

    Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, telefon dolandırıcıları geçtiğimiz pazartesi günü polis rolünde Ataşehir'de Makine Mühendisi N.D. adlı kadını aradı. Telefondaki kişi, N.D’nin adına FETÖ’nün banka hesabı açtığını, bu hesaplar üzerinden başka kişileri dolandırdığını söyledi.

    N.D, paniğe kapılırken bu kez adına 3 hat açıldığını, bunlar üzerinden de dolandırıcılık yaptıkları belirtti. Telefondaki kişi, N.D’deki paraların seri numaralarının Fethullah Gülen'in baş harfleriyle başladığını, ekibin gelerek kontrol edeceğini aktardı.

    Korkuya kapılan N.D, telefondaki kişinin talimatlarına uyarak İçerenköy'de kurye ile buluştu. Aracının içinde, 'Bakın paraların seri numalararı F.G ile başlamıyor' dediği anda araca binen kişi paraları çantaya koyarak kaçtı. Dolandırıldığını anlayan N.D. hemen polisi arayarak yardım istedi.

    N.D’nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, parayı alan kişinin Ü.T adlı kişiye parayı teslim ettiğini belirledi.

    Ü.T. adlı kişi evinde gözaltına alınırken, üzerinden N.D’ye ait 1700 dolar çıktı. Ü.T’nin paranın geri kalanını Kapalıçarşı'da bir dövizciye bıraktığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine döviz bürosuna baskın düzenlendi. Döviz bürosu sahibi İ.B.B. evinde gözaltına alınarak döviz bürosuna götürüldü. Seri numaralarından tespit edilen N.D’ye ait 19.900 dolar bulundu.

    681.000 dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el konuldu

    Döviz bürosu görüntüleri incelendiğinde, İ.B.B’nin paranın 200 bin dolarını Kapalıçarşı'daki başka bir döviz bürosu üzerinden altın alarak Şanlıurfa’daki babası M.B adlı kuyumcunun firmasına kıymetli kargo olarak gönderdiği tespit edildi. N.D’nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. Aracı olarak kullanılan döviz bürosunda da N.Ç’ye ait 200 bin dolar ele geçti.

    İstanbul polisi, Şanlıurfa polisiyle temasa geçerek kargo ile gönderilen 681.000 dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el koydurdu. Altınlardan 3 külçenin N.D’den alınan parayla alındığı, diğer 9 külçenin de başka bir dolandırıcılık olayından elde edildiğine yönelik kuvvetli şüphe olması üzerine el konulduğu bildirildi. 9 külçe altının nasıl elde edildiğine yönelik polisin araştırmasının sürdüğü bildirildi.

    Kuyumcu M.B, gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. M.B’nin oğlu İ.B.B ve Ü.T. de sorguya alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, N.D. yaşananarı şu sözlerle anlattı:

    '6 saat büyük bir kabus yaşadım, telefonu hiç kapattırmadılar'

    "Pazartesi sabah saatlerinde polis olduğunu söyleyen bir kişi aradı. FETÖ’ye operasyon yaptıklarını, FETÖ’nün adına hesap açtığını, hatlar açtırdığını, bunlar üzerinden dolandırıcılık yaptıklarını söylüyordu. Bende bulunan paraların baş harflerinin FETÖ elebaşının baş harfleri olduğunu, paraları incelemeleri gerektiğini söyleyip duruyordu. Ben itiraz etmek istediğimde de bana bağırıyordu. Yardım etmezsem FETÖ’ye yardım yataklık yapmış olacağımı söyleyerek beni korkutuyordu. Ben bankadan parayı alarak dışarı çıktım. Paralara baktığımda seri numaralarının F.G. ile başlamadığını gördüm. Telefondaki kişi sürekli bağırarak talimatlar veriyordu. Aracımın içinde gönderdiği polis olduğunu söyleyen kişiyle görüşürken, paraların söyledikleri gibi olmadığını gösterirken bir anda paraları çantaya alarak kaçtı. Peşinden gitmek istedim ancak elim ayağıma dolaştı gidemedim. Yaşadığım şok ve korkuyu anlatamam. 6 saat büyük bir kabusu yaşadım. Telefonu hiç kapattırmadılar. Bu nedenle kimseyi arayıp soramadım. Yakalandıkları ve paramın kurtarıldığı için inanın çok mutluyum ama yaşadığım şokun etkisinden çıkabilmiş değilim. Çok teşekkür ediyorum."

    Etiketler:
    kuyumcu, Şanlıurfa, Döviz bürosu, Altın, İstanbul, Telefon dolandırıcılığı, Dolandırıcılık, FETÖ
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