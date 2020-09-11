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    'Askıda internet' seferberliği başlatıldı: İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 30’unun internete erişimi yok

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    Türkiye
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    Okulların uzaktan eğitimle başlamasıyla gözler öğrencilere çevrildi. Türkiye’de ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 30’unun internete erişimi yok. Kampanya çağrısı yapılırken, askıda internet yaygınlaşıyor.

    Okulların uzaktan eğitimle başlaması, internet ve bilgisayarı olmayan öğrencileri gündeme getirdi. Pek çok kurum öğrenciler için bilgisayar ve internet kampanyası başlattı. Verilen bilgilere göre, Türkiye’de ilköğretim ve lise öğrencilerinin yüzde 30’unun sabit internete erişimi yok.

    Mağdur oluyorlar

    Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, evinde internet olmadığı için eğitimini eksik alan öğrenciler olduğunu ve kendilerine son dönemde bu yönde çok şikayet geldiğini söyledi.

    Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Türkiye’de ilköğretim ve lise öğrencilerinin yüzde 30’unun internet erişimi bulunmadığı bilgisini veren Altay, evinde internet olmayan öğrencilere yönelik kampanya başlattıklarını herkesi bu kampanyaya destek vermeye çağırdıklarını kaydetti.

    Nihat Altay, pandemide ikinci dalga tedirginliği nedeniyle okulların tam olarak ne zaman başlayacağının belli olmadığını ve uzun bir süre daha uzaktan eğitimin sürebileceğini dile getirerek, “Eğitim bir süre daha internetten sürecek bu nedenle kimsenin mağdur olmaması gerekiyor. İnterneti olan asgari ücretli aileler için de böyle bir parayı ödemek bir hayli yük. Bu nedenle askıda fatura gibi ihtiyacı olan aileler için internet yardımı yapılmalı. Sabit internette daha düşük fiyatlı abonelikler de düşünülebilir. Gelir düzeyi asgari ücret ve altında olup öğrencisi olan ailelere bedava internet desteği sağlanmalı. Maddi durumu iyi olan hayırsever aileler, evinde interneti olmayan ailelere yardım amaçlı internet ücretini ödeyebilir” diye konuştu.

    Destek gerekiyor

    EBA ile eğitim yanında çoğu okulda öğretmenlerin derslerini anında mesajlaşma uygulamaları üzerinden vermeye de başladığı yönünde kendilerine şikayetler de geldiğini belirten Altay, “Bizlere ulaşan bazı veliler bizim evimizde telefonlarımızda yeterli internet yok. İnterneti olanlar öğretmenin WhatsApp üzerinden verdiği eğitimden yararlanıyor ancak bizim çocuklarımız faydalanamıyor şeklinde şikayetlerini belirtiyorlar” dedi. Mobil internetin pahalı olduğuna da değinen Altay, GSM operatörlerinin sadece EBA için kullanılabilecek 3 GB-8 GB arası internet paketi hediye etmesinin önemli bir girişim olduğunu ancak bunun bir öğrenciye birkaç gün yetebileceğini de vurguladı.

    2-3 öğrenci olan evler var

    Türkiye Bilişim Derneği(TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, eğitimde okulların açılması ve uzaktan eğitim konusunda bir yol belirlenmeye çalışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

    Uzaktan eğitimin temel fiziksel koşulları olan internet, bilgisayar sahipliği konusunda sayısal bazı yetersizlikler olmasına karşın, büyük bir çaba ortaya konuldu ve geliştirilmesi için çabalar devam ediyor. Ayrıca uzaktan eğitimin dijital uçurum açısından tartışılması söz konusu ve internet veya bilgisayar sahibi olmayan öğrencilerin durumu bu açıdan düşündürücü. Ayrıca evde bir bilgisayar bulunsa da kardeş sayısı 2-3 iken paylaşım çok zor. Son bir araştırmaya göre ülkemizde bilgisayar sahipliğinin nüfusa oranı yüzde 67. Evden internet erişim olanağı yüzde 74. Mobil cihaz kullanıcı oranı ise yüzde 90’lara varıyor. Ancak bunlar anne babanın telefonları.”

    Rakamlarla Türkiye’de internet

    Sabit internet abone sayısı 14 milyon.

    Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yüzde 33’ü 10-16 Mbps, yüzde 24’ü 16-24 Mbps arası hızda bağlantı kullanıyor.

    Fiber internetin genişbant internet pazarındaki payı yüzde 22.

    Türkiye’de bilgisayar sahipliğinin nüfusa oranı yüzde 67. Evden internet erişim olanağı yüzde 74. Mobil cihaz kullanıcı oranı ise yüzde 90.

    Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 18 milyon öğrenci bulunuyor. Bunların yüzde 30’unun internet bağlantısı bulunmadığı belirtiliyor.

    Hızlar da yükselmeli

    Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci de, okullar ve uzaktan çalışma dolayısıyla internet kullanımının arttığını dile getirerek, şunları söyledi: “Sabit internette pek çok yeni abone kazanıldı. Abone sayısı bu dönemde mobilden daha fazla arttı. Bu altyapıyı daha zorladı. Ancak halen interneti olmayan çok öğrenci var. Yüzde 30’luk kesimde sabit internet yok. Birinci öncelik interneti olmayanları mutlaka bir şekilde internete eriştirmek. Bunun için Evrensel Hizmet Fonu devreye alınabilir. İkincisi internet hızını artırmak. Kullanım arttığı için hızlar düştü. Türkiye’de internete bağlanma hızı ortalaması 16 Megabit görünüyor ama gerçekte erişilebilen hız 8 Megabit.”

    Etiketler:
    Kampanya, internet, Eğitim, EBA
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