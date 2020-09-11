Didim Belediye Başkanı Atabay: Tutuklanmadım, yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tecavüz iddiasıyla tutuklandığı yönündeki haberlerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Atabay, görevinin başında olduğunu söyledi.

Atabay, şunları kaydetti:

"Bazı gazetelerden yayınlanan tutuklandığıma dair haberler, aynı gazetelerin hakkımda yapmış olduğu diğer haberler gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Şu ana kadar şahsım adına suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur. Görevimin başındayım."

Bazı gazetelerden yayınlanan tutuklandığıma dair haberler, aynı gazetelerin hakkımda yapmış olduğu diğer haberler gibi gerçeği yansıtmamaktadır.

Şu ana kadar şahsım adına suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur.Görevimin başındayım. — Ahmet Deniz Atabay (@ADenizAtabay) September 11, 2020

Konuya ilişkin olarak İhlas Haber Ajansı'na (İHA) da değerlendirmelerde bulunan Atabay, "Ben görevimin başındayım. Kaymakam Bey ve Emniyet Müdürlüğü ile de görüştüm. Bu kumpas çetesinin uydurduğu yalan. Bunların haysiyetleri bu kadar. Bu tip hareketleri ile nasıl bir kumpas kurmaya kalktıklarını halkımız da görmektedir" ifadesini kullandı.

'Kirli operasyona çanak tutan havuz medyasına karşı başkanımız dimdik ayaktadır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da sosyal medya hesabında "Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a yönelik rant çetelerinin yaptığı kirli operasyona çanak tutan havuz medyasına karşı başkanımız dimdik ayaktadır, görevinin başındadır. Çöp habercilikle yürütülen algılara prim vermeyeceğiz. Başkanımız hizmetine devam etmektedir, layıkıyla da edecektir" dedi.

Didim Bld Bşk. Deniz Atabay’a yönelik rant çetelerinin yaptığı kirli operasyona çanak tutan havuz medyasına karşı Başkanımız dimdik ayaktadır,görevinin başındadır.

Çöp habercilikle yürütülen algılara prim vermeyeceğiz.

Başkanımız hizmetine devam etmektedir,layıkıyla da edecektir! https://t.co/NiUqEVpqlz — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) September 11, 2020

Haberler yayından kaldırıldı

Nazif Karaman'ın Sabah gazetesinde 'İş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen Didim Belediye Başkanı tutuklandı' başlığıyla yayımlanan haberi, birçok yayın organınca alıntılanmıştı. Söz konusu haberin alıntı yapan tüm yayın organlarının internet sitelerinden kaldırıldığı görüldü. Ancak kaldırılan haberlerin önizlemesine Google üzerinden hala ulaşılabiliyor.