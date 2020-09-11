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    Habertürk yazarı Sarıkaya: Yavaş, Erdoğan'dan sözünü aldı

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    Dışarıdan kredi bulup yeni otobüs alımı yapmak istemesi Büyükşehir Meclisi’nde AK Parti ve MHP tarafından reddedilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'söz' aldığı belirtildi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile olan görüşmesini köşesinde aktardı. 

    Ankara'da koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle belediyelerin de sıkı bir çalışma içine girdiğinden bahseden Sarıkaya, "Ancak sorunun kaynaklarından biri olarak gösterilen kamu kurumlarındaki yayılmanın asıl nedeni olarak gösterdikleri de ulaşım…" ifadelerini kullandı.

    "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dün sohbet ederken konuyu açtım…" diyen Sarıkaya, "Yavaş, dış kredi bulup yeni otobüs alımı yapmak için Büyükşehir Meclisi’nden izin almak istediğinde reddedildi; halka şikayet edince bu sorunu aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de 'konuyla ilgilenileceği' sözünü aldı" ifadelerini kullandı. 

    Sarıkaya, 'Yavaş: Tek çare mesai saati' başlıklı köşe yazısında şunları aktardı: 

    "Yavaş, 'Otobüslerimizde, elden geldi kadar, ne yapılması gerekiyorsa o oranda tedbir alıyoruz' diye söze girdi. Kabinede alınmış bir kararı uygulamak için her çabayı gösterdiklerini söyledi. “Otobüs durakları ve metro istasyonları girişinde bu kez yığılma başladı” deyince hak verip ekledi:

    “Tek çözüm yöntemi var. Mesai saatleri farklılaştırılırsa taşımadaki yığılmanın önüne geçilir… Neden düzenlememekte ısrar ediliyor?”Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın önerdiği gibi mesai saatlerinde bir düzenlemenin yapılması halinde sorunun büyük oranda çözüme kavuşacağı aşikar çünkü Ankara’da kamu kurumlarının hemen hepsi bir güzergahta, Eskişehir yolu üzerinde konumlu.Mesai saatleri 08.00’den başlamak üzere, 10.00’a kadar farklılaştırılsa bırakın yığılmayı Ankara’da trafik hafifler.

    Başkan Yavaş söz etmek istemedi ama Ankara’nın belediye otobüsü sorunu da var. Büyükşehir, 2013’ten bu yana belediyeye otobüs alınmamış, sayı da yıllar itibarıyla azalmış.

    Yavaş, dış kredi bulup yeni otobüs alımı yapmak için Büyükşehir Meclisi’nden izin almak istediğinde reddedildi; halka şikayet edince bu sorunu aştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de “konuyla ilgilenileceği” sözünü aldı.Dolayısıyla Ankara taşıma konusunda iki sorunu birden yaşıyor…Her ne kadar salgına ilişkin tedbir kararlarının ilk adımında, Nisan’daki kararlarda çok bir değişiklik yok.O dönemde de metronun %50 oranında azaltılması kararı alınmış, otobüsler için de bu sınır %50 olarak gösterilmişti; şimdi %30’a indirildi.Bu bile yığılma için yetiyor…Umarım Ankara’da mesai saatleri düzenlenir ve Eskişehir yoluna ip gibi ardı sıra dizilmiş olan kamu kurumlarının mesai saatleri farklılaştırılarak salgının önlenmesine katkı verilir…Yoksa Ankara yakında Wuhan’ı da geçer… "

    Etiketler:
    Otobüs, Koronavirüs, Ankara, MHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş
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