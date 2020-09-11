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    Emmanuel Macron

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösteren CHP: İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz" dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kuşoğlu, Yunanistan'ın, Kıbrıs Rum yönetiminin, Fransa'nın birçok ülke gibi Doğu Akdeniz konusunu iç meselelerinde kullandığını, konjonktür olarak Türkiye'yi yalnız gördükleri için bu durumdan istifade ettiğini belirtti.

    Birgün'ün aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor' açıklamalarına tepki gösteren Kuşoğlu, şunları söyledi:

    'İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız'

    "Bu bizim milli meselemizdir. Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki. Ayırmamamız lazım. Ama Avrupa Birliği, komşularımızla ilişkiler konusunda, Orta Doğu coğrafyası konusunda da dış politikamızın değişmesinin gerektiği kesindir. Fransa epeyden beri bu tür çıkışlar yapıyor. NATO içerisinde de geçmişte bu tür çıkışları oldu. Avrupa Birliği içerisinde de bu tür çıkışlarını görüyoruz. Macron'un çocukluğuna vereceğim ama Macron'dan önce de Fransa bu tür çıkışlar yapıyordu. Özellikle İngiltere, Almanya karşısında Fransa kendisini onlarla rekabet eden eşit bir güç olarak bulunduğu geri kalmışlığı hazmedemiyor tabii ki. Fransa zaman zaman bu tür aykırı çıkışlar yapıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan'ı destekleyerek Türkiye'ye yaptığı bu düşmanlık da bunlardan bir tanesi. Ama bunda başarılı olması mümkün değil."

    'Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamı için yakışıksız üslupla konuşamaz'

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamı için yakışıksız üslupla asla konuşamaz, iç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur" sözleriyle Macron'a tepki gösterdi.

    Özkoç, "Macron’un açıklamalarını CHP olarak kabul etmiyor kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Engin Özkoç, Avrupa Birliği, NATO, Doğu Akdeniz, Fransa, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Emmanuel Macron, Bülent Kuşoğlu, CHP
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