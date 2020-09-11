Karantinadan kaçan kişi başka bir ildeki çay ocağında çalışırken yakalandı

Erzurum'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan kişi, Erzincan'da, bir çay ocağında çalışırken yakalandı.

Erzincan'da polis koronavirüs tedbirleri kapsamında, market, spor salonu, çay bahçesi ve pazar yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bir çay ocağında çalışan kişinin Erzurum'dan kısa süre önce Erzincan'a gittiği belirlendi.

Yapılan araştırmada çay ocağında çalışan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Erzurum'da karantinada olması gerektiğini belirlendi.

Para cezası kesilen hasta sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı.