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    Otel odasında tacize uğrayan Kardelen Kamişli: O günden beri uyuyamıyorum

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009111042828869-otel-odasinda-tacize-ugrayan-kardelen-kamisli-o-gunden-beri-uyuyamiyorum/

    Kırıkkale'de konakladığı otelde gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin kendisine tacizde bulunduğu ileri sürerek şikayette bulunan elektrik- elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, "O günden sonra sürekli uyanıyorum geceleri, korkuyorum. İnanın psikolojik anlamda korku yaratan bir şey" dedi.

    Kırıkkale'de konakladığı otelde gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin kendisine tacizde bulunduğu ileri sürerek şikayette bulunan elektrik- elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

    Kamişli, gece uyandığında yatağında tanımadığı Seyit Muhammet S.'yi otururken gördüğünü, büyük korku ve panik yaşadığını söyledi. Hem Seyit Muhammet S. hem de otel yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kamişli, odasına giren şüphelinin kamu kurumunda mühendis olduğunu öğrendiğini söyledi.

    Kamişli "Otel müdürü odamın bulunduğu ikinci kattaki kartlı geçiş sisteminde bir arıza meydana geldiğini sigorta atması sonucu bütün kartların bütün odaları açabildiğini söyledi. Burada bir ihmal söz konusu. Aynı zamanda ikinci kattaki kameraların arızalı olması düşündürücü. Delil karartma var burada. Kamera sistemi bozuksa ikinci katta pandemi nedeniyle birçok oda boş, müşteriler diğer odalara alınabilirdi. O kapılar nasıl açıldı. Kamera kayıtları nerede? Umarım soruşturma, süreç düzgün şekilde yürütülür" dedi.

    'Ben şizofren durumuna düşürülüyorum'

    Kardelen Kamişli, sosyal medya üzerinden olayı duyurduğunu hatırlatarak, "Eğer ikinci kattaki kamera kayıtları silinmişse tekrar geri getirilebilir. Kayıt yapılan kısımların geri gelmesini istiyorum. Otel sahibinin açıklamalarıyla ben şizofren durumuna düşürülüyorum. Odayı 'Kardelen Hanımın kartı dışında açan olmadı' deniyor. Gece boyunca korkuyla uyuyamadım. Bu psikolojik tahribatla birlikte nasıl yaşayabiliyorum bilmiyorum. Ben mesleğim gereği çok gezdim. Ama böyle bir olay hiçbir zaman başıma gelmedi. Odama giren şahsın beni kolumdan tutmaya çalışması bile bir teşebbüstür. Bireyler ve cinsiyetler fark etmeksizin tecavüz ve taciz oluyor. Bu anlamda bu teşebbüs gerçekleşmiş olsaydı kamera sistemi yine kayıt almayacaktı, sır bir cinayet olacaktı. Umarım gerçekten oteldeki sorumlu kişiler ve şahıs ceza alır" dedi. 

    'Bu, konut dokunulmazlığı ihlali değil'

    Kardelen Kamişli, nöbetçi savcının olayı 'konut dokunulmazlığının ihlali' olarak nitelendirdiğine dikkat çekerek, "Bu sadece bir konut dokunulmazlığı ihlali değil. Burada benim hayatım söz konusuydu. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Şahıs 1.80 promil alkollüymüş. Alkol ceza değerlendirmesinde bir indirim sebebi sayılmamalı. Türkiye’de her gün birden çok kadın öldürülüyor. Bunların önüne geçmek için emsal, caydırıcı bir karar olması lazım. Kadınlar olarak sokakta rahat yürümek istiyoruz. 'Arkamızdan bizi biri takip ediyor mu' diye tedirgin olmak istemiyoruz" diye konuştu. 

    'O günden sonra gece sürekli uyanıyorum'

    Kardelen Kamişli, olayın yaşandığı günden beri uyuyamadığını geceleri sık sık uyandığını belirterek, "O günden sonra sürekli uyanıyorum, korkuyorum. İnanın psikolojik anlamda korku yaratan bir şey. Psikolojik bir savaş ve saldırı var. Bu konuyu elimden geldiğince ilerletmek istiyorum. Kırıkkale’de Emine Bulut cinayeti yaşandı. Aklıma o anlar geliyor sürekli. Ben de öyle olabilirdim. Umarım sorumlular cezalandırılır ve başka insanlar bunu yaşamaz" ifadelerini kullandı. 

    'Temizlik görevlilerinin kartından verildi'

    Öte yandan polisin, resepsiyonda yanlışlıkla Seyit Muhammet S'ye otelde temizlik görevlilerinin kullandığı 'mastercard' olarak isimlendirilen ve her odanın kapısını açan karttan tanımlandığı üzerinde duruyor.

    Etiketler:
    Taciz, Korku, Otel, Cinsel taciz, Kardelen Kamişli
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