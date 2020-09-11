MİT operasyonu ile Ukrayna’da yakalanan İsa Özer tutuklandı

MİT, uzun süreden bu yana PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğu belirlenen İsa Özer'i, düzenlenen operasyon ile yakalamış ve İstanbul'a getirmişti.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özer, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanan Özer, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesinin ardından Özer, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Zanlı Özer, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.