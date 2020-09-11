Muharrem İnce, Demirtaş ve Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloğunu yorumladı: Bütün herkese kapımız açıktır

CHP'li Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloguyla ilgili, "Bizim 83 milyona soframız açıktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da açıktır, Sayın Kılıçdaroğlu'na da açıktır, Sayın Akşener'e de açıktır, Sayın Demirtaş'a da açıktır. Bütün herkese kapımız açıktır" dedi.

CHP'li Muharrem İnce. 'Memleket Hareketi' kapsamında 8'inci şehir ziyaretini Mardin'e gerçekleştirdi. Otobüsle kente gelen İnce, kentin tarihi sokaklarındaki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Burada açıklama yapan İnce, Türkiye'yi karış karış gezeceklerini belirterek, "Kadim şehrimizin güzel sokaklarındayız, Mardin'deyiz. Bu sekizinci vilayetimiz. Türkiye'yi karış karış, 81 vilayeti gezeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Bizim 'Memleket Hareketi'ndeki arkadaşlarımız sırayla gelecekler" dedi.

'Halkımıza moral vermeye çalışıyoruz'

Halka moral vermeye ve umutlarını tazelemeye çalıştıklarını ifade eden İnce, "Türkiye'de bir milli üretim seferberliği başlatmamız lazım. Milli üretim seferberliği için gerekli ekosistemi yaratmamız lazım. Barışmamız lazım. Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Belki bugün fiziksel olarak kucaklaşamıyoruz ama gönüllerimizi buluşturuyoruz. Gönül köprüleri kurmak istiyoruz. Betondan, halattan, çelikten yapılan köprülerden geçersiniz ama gönül köprüleriyle ülkeyi ayağa kaldırırsınız. Biz onun için ülkede doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir gönül köprüsü kurmak istiyoruz. İnsanlarımızı barıştırıp, ekonomimizi büyütüp, adil paylaşmak istiyoruz. Onun için sokaklardayız. Onun için milletimizle halkımızla kucaklaşmaya çalışıyoruz" dedi.

'83 milyona soframız açıktır'

Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı isteğine yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla ilgili ise, "Bizim 83 milyona soframız açıktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da açıktır, Sayın Kılıçdaroğlu'na da açıktır, Sayın Akşener'e de açıktır, Sayın Demirtaş'a da açıktır. Sadece 1- 2 saat önceden haber verirlerse mahcup olmayalım, soframız küçük olmasın, bereketli olsun. Bütün herkese kapımız açıktır, soframız da açıktır, gönlümüz de açıktır, yüreğimiz de açıktır."