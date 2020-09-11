Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1671

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte 112 bin 213 kişiye test yapıldı ve 1671 kişiye tanı kondu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 6 bin 951'e ulaştı. Bugün 112 bin 213 kişiye test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1671 kişiyle birlikte 288 bin 126 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1117 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 256 bin 524'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1223, hastalarda zatürre oranının yüzde 7.3 olduğu belirtildi.

Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün" dedi.,

Koca: Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkünhttps://t.co/FM6tTLKI1B pic.twitter.com/o28bgem5f9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 11, 2020

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