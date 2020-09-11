Karantinada olması gereken polis, meslektaşlarına yakalandı

Evde karantina uygulamasında olması gerek polis memuru Bor TOKİ mevkiinde uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.
B.G.'ye meslektaşları karantina şartlarına aykırı şekilde hareket ettiği için 900 TL idari para cezası uyguladı.
Niğde'de korona virüs kurallarına uymayan polis memuruna 900 lira idari para cezası kesildi.
Evde karantina uygulamasında olması gerek polis memuru Bor TOKİ mevkiinde uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.
B.G.'ye meslektaşları karantina şartlarına aykırı şekilde hareket ettiği için 900 TL idari para cezası uyguladı.
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