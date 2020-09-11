Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyriyle ilgili toplantı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul’daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim. pic.twitter.com/ysdKrIOr7V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2020

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